투모로우바이투게더, 선공개 트랙 'Back for More (with Anitta)' 오는 15일 발표

'글로벌 K-팝 리더'와 '브라질 슈퍼스타'가 뭉쳤다. 투모로우바이투게더와 브라질 팝스타 아니타(Anitta)의 협업곡 'Back for More (with Anitta)'가 오는 15일 발표된다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 5일 0시 공식 SNS에 'Back for More' 공개 소식을 전했다. 'Back for More'는 투모로우바이투게더가 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL' 컴백을 앞두고 발표하는 선공개 트랙이다.곡 발표 소식에 이어 오전 1시 게재된 트랙 스케줄러에 따르면, 오는 15일 투모로우바이투게더가 아니타와 함께 부른 트랙과 퍼포먼스 버전 음원이 릴리스된다. 18일에는 'Back for More (TXT Ver.)'와 'Back for More (with Anitta)'의 하우스 리믹스, 아프로비트 리믹스 등 3개 버전이 추가 공개된다.투모로우바이투게더와 아니타가 한 앵글에 담긴 댄스 챌린지 영상도 깜짝 공개돼 화제를 모으고 있다. 강약 조절이 돋보이는 퍼포먼스와 귓가에 꽂히는 매력적인 보컬이 돋보이는 영상은 두 글로벌 아티스트의 시너지를 가늠케 하며 음악 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.아니타와의 협업으로 완성된 'Back for More (with Anitta)'는 그루비한 베이스라인과 휘슬 사운드가 돋보이는 디스코(Disco) 장르의 곡으로, 라틴 팝의 색채가 더해져 트렌디한 분위기를 극대화한다. 글로벌 음악 시장에서 센세이션을 일으키고 있는 아니타는 '아메리칸 뮤직 어워드', 'MTV 비디오 뮤직 어워드', '라틴 그래미 어워드' 등 저명한 글로벌 음악 시상식에서 수상한 경력을 가진 대세 뮤지션이다.투모로우바이투게더는 음원 발표에 앞서 오는 12일(현지시간) 미국 뉴저지주 푸르덴셜 센터에서 개최되는 '2023 MTV 비디오 뮤직 어워드(2023 MTV Video Music Awards)' 무대에 올라 아니타와 함께 공연을 펼친다. 세계적인 권위를 자랑하는 시상식에서 신곡을 최초 공개한다는 점에서 투모로우바이투게더의 높아진 위상을 실감할 수 있다.한편, 투모로우바이투게더는 10월 13일 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL'로 컴백한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr