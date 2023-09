/ 사진 제공=워너뮤직코리아

그룹 브브걸(BBGIRLS)이 데뷔 후 첫 번째 팬 콘서트를 진행한다.4일 정오 브브걸(민영, 유정, 은지, 유나)은 공식 SNS 채널을 통해 ‘BBGIRLS 1ST FANCON ’(브브걸 첫 번째 팬 콘서트 <원 모어 타임>) 개최 소식을 알렸다.공개된 정보에 따르면, 브브걸은 오는 10월 7일 오후 6시 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 첫 팬콘을 개최할 예정이며, 티켓 오픈은 9월 8일 오후 8시 멜론티켓에서 진행된다.이번 ‘ONE MORE TIME’은 브브걸이 데뷔 후 처음으로 오프라인에서 진행하는 팬콘으로, 멤버들에게도 팬들에게도 특별한 의미를 지닌다. 팬콘 명이 앞서 발매된 신곡 ‘ONE MORE TIME’과 동명이라는 점에서, 리브랜딩 된 그룹의 아이덴티티와 네 멤버들의 끈끈한 우정을 다시 한번 느낄 수 있다.데뷔 아래 처음으로 선보이는 팬 콘서트인 만큼, 치열한 티켓팅이 예상되는 가운데, 브브걸은 이번 ‘ONE MORE TIME’에서 적극적인 소통은 물론 시원한 퍼포먼스를 통해 잊지 못할 추억도 선물할 전망이다.브브걸의 첫 번째 팬 콘서트 ‘ONE MORE TIME’은 10월 7일 개최되며, 티켓은 9월 8일 오후 8시 멜론티켓에서 오픈된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr