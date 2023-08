엔믹스 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

NMIXX(엔믹스)가 'DICE'(다이스) 뮤직비디오로 통산 2번째 1억 뷰 기록을 달성했다.2022년 9월 19일 발매된 NMIXX 두 번째 싱글 'ENTWURF'(엔트워프)의 타이틀곡 'DICE' 뮤비가 24일 오후 8시 24분경 유튜브 조회 수 1억 회를 넘어섰다. 이로써 NMIXX는 데뷔곡 'O.O'(오오)에 이어 'DICE'까지 두 편의 뮤비를 억대 뷰 반열에 올렸다.'DICE'는 독특하고 화려한 재즈 사운드, 몽환적 트랩, 중독성 강한 비트가 어우러진 곡. 뮤비는 주사위 게임 중 마주한 적대자의 방해에 맞서 원하는 대로 이루어지는 공간을 향해 전진하는 NMIXX의 모험기를 흥미진진하게 그렸다. 화려한 색감의 세트장, CG 효과, 파워풀 군무 등이 담겼다.NMIXX 뮤비는 유튜브에서 존재감을 빛내고 있다. 미니 1집 타이틀곡 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스) 뮤비에는 다양한 오브제의 의미를 찾는 재미를 느낄 수 있었으며, 24일 오후 9시 기준 7000만 뷰에 육박했다. 한여름 밤 숲에서 벌어지는 신비로운 일들을 표현한 최신작 'Party O'Clock'(파티 어클락)은 조회 수 5000만 건을 훌쩍 넘기며 1억 뷰 고지를 향해 가고 있다.NMIXX는 10월 7~8일 서울 중구 장충체육관에서 첫 팬 콘서트 'NMIXX THE 1ST FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP : MIXX UNIVERSITY''(엔믹스 첫 번째 팬 콘서트 '엔믹스 체인지 업 : 믹스 유니버시티)를 개최하한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr