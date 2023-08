'D-5' NCT, 단체 콘서트 'NCT NATION' 기대 포인트

NCT(엔시티, 에스엠엔터테인먼트 소속) 단체 콘서트가 5일 앞으로 다가온 가운데 기대 포인트를 짚어봤다.NCT 단체 콘서트 ‘NCT NATION : To The World’(엔시티 네이션 : 투 더 월드)는 8월 26일 오후 6시 인천 문학경기장 주경기장에서 개최되며, 이날 현장은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE(비욘드 라이브)를 통해 전 세계에 동시 생중계도 진행된다.이번 콘서트는 NCT 멤버들의 다양한 조합과 매력을 선보이는 연합팀 NCT U는 물론, NCT 127, NCT DREAM, WayV, NCT 도재정의 무대까지, 그간 NCT가 선보인 독보적인 음악과 퍼포먼스의 정수를 만끽할 수 있는 특별한 공연으로 관객들의 폭발적인 반응을 얻을 것으로 보인다.특히 이번 공연의 세트리스트는 총 40곡의 무대로 구성되어 역대급 콘서트를 예고한다. NCT 정규 4집 ‘Golden Age’(골든 에이지) 수록곡 최초 공개부터 이번 공연에서 첫 선을 보이는 NCT 정규 앨범 수록곡 무대까지, 어디에서도 볼 수 없던 특별한 스테이지를 선사할 예정이어서 기대감이 증폭되고 있다.또한 이날 현장에는 공연을 기다리는 팬들을 위한 다양한 즐길 거리가 준비된 공간이 마련된다. 이 공간은 기념 사진을 촬영할 수 있는 포토존과 멤버들의 특징을 살려 새롭게 제작한 캐릭터 등신대로 꾸며져 있으며, 입장을 기다리는 팬들이 더위를 식힐 수 있도록 대형 냉풍기도 설치되어 있어, 팬들에게 편의와 즐거움을 동시에 선사할 전망이다.한편, NCT는 8월 28일 정규 4집` ‘Golden Age’를 발표하며, 이에 앞서 8월 23일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 타이틀 곡 ‘Golden Age’ 음원을 선공개하고 컴백의 포문을 연다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr