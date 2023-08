NCT 단체 콘서트 'NCT NATION' 포스터 이미지 / 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT(엔시티) 단체 콘서트의 새로운 포스터가 공개됐다.오늘(11일) 0시 NCT 공식 SNS 계정 등을 통해 단체 콘서트 ‘NCT NATION : To The World’(엔시티 네이션 : 투 더 월드)의 새 포스터 이미지가 공개됐다. 20명 멤버의 출중한 비주얼과 콘서트의 무드가 어우러져 이목을 집중시켰다.특히, 이번 콘서트는 NCT 정규 4집 ‘Golden Age’(골든 에이지)에 수록된 다수의 신곡은 물론, 멤버들의 다양한 조합을 선보이는 연합팀 NCT U의 무대로 , 단체 공연에서만 만날 수 있는 특별한 스테이지가 준비되어 있다.더불어 이번 공연에서 NCT는 단체곡을 비롯해 NCT 127, NCT DREAM, WayV 각 팀의 히트곡 무대도 펼칠 예정이다.또한 8월 28일 발매되는 NCT 정규 4집은 더블 타이틀 곡 ‘Golden Age’와 ‘Baggy Jeans’(배기 진스)를 포함해 총 10곡이 수록된다.NCT 단체 콘서트 ‘NCT NATION : To The World’는 8월 26일 오후 6시 인천 문학경기장 주경기장에서 개최된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr