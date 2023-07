'컴백 D-7' ITZY, 영 앤 힙…신곡 뮤비 최초 공개

사진제공=JYP엔터테인먼트

ITZY(있지)가 유명 댄스팀 '라치카'(La Chica) 안무를 입은 새 앨범 수록곡 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스) 퍼포먼스 비디오를 공개했다.ITZY는 7월 31일 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃)과 타이틀곡 'CAKE'(케이크)를 발매한다. 이를 앞두고 JYP엔터테인먼트는 24일 0시 ITZY 공식 SNS 채널에 신보 수록 3번 트랙 'None of My Business' 뮤직비디오를 선공개한 데 이어 25일에는 퍼포먼스 비디오를 오픈하고 엿새 앞으로 다가온 컴백 분위기를 뜨겁게 달궜다.'None of My Business'는 리드미컬한 사운드가 특징인 팝 곡으로, 설렘을 주기보다 매일 숨 막히게 하는 상대와의 감정을 끈적거리는 열대야에 비유한 강렬한 가사가 특징이다. 'None of My Business' 퍼포먼스는 보아 'Better'(베터), 나연 'POP!'(팝!), 청하 '벌써 12시' 등을 만든 댄스팀 라치카가 안무 제작에 참여해 영하고 힙한 퍼포먼스를 완성했다. 노랫말과 딱 맞아떨어지는 쿨한 제스처, ITZY 멤버들의 탁월한 표현력이 조화를 이룬다.ITZY와 라치카는 2021년 첫 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브) 수록곡 'SWIPE'(스와이프)를 통해 처음 만났다. 이후 2022년 여름을 청량하게 물들인 미니 앨범 'CHECKMATE'(체크메이트) 타이틀곡 'SNEAKERS'(스니커즈)에 이어 올해 'None of My Business'까지 세 번째 호흡을 맞췄다. 탁월한 퍼포먼스 실력으로 'K팝 대표 퍼포머'라 불리는 ITZY 그리고 수많은 K팝 명곡 퍼포먼스를 제작한 'K팝 대표 댄스팀' 라치카, K팝을 대표하는 두 팀 간 환상 시너지가 돋보이는 신곡 'None of My Business'에 팬들의 호평이 쏟아지고 있다.ITZY는 'None of My Business' 뮤비 및 퍼포먼스 비디오 공개를 기념해 공식 SNS 채널에 캐치한 포인트 안무를 함께 즐기는 숏폼 챌린지 영상을 게재했다. 후렴구인 "It's none of my business None of my business None of my business what you do 똑같은 매일 반복된 얘기 어긋나 버린 me and you"에 맞춰 추는 산뜻한 동작, 깔끔한 춤선으로 팬들에게 따라추고 싶은 욕구를 자극하고 있다.ITZY의 2023년 첫 컴백작 'KILL MY DOUBT'은 '스스로에 대한 의심을 깨부수는 단단한 믿음과 용기'를 타이틀곡 'CAKE'를 비롯해 'BET ON ME'(벳 온 미), 'None of My Business', 'Bratty (나쁜 애)'(브래티), 'Psychic Lover'(사이킥 러버), 'Kill Shot'(킬 샷) 총 여섯 곡에 실어 전한다. 타이틀곡 'CAKE'는 매 여름 'ICY'(아이씨), 'Not Shy'(낫 샤이), 'SNEAKERS'를 히트시킨 ITZY가 '서머퀸' 타이틀을 한층 공고히 할 신곡으로 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'CHEER UP'(치어업), 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키) 등 트와이스 히트곡을 만든 블랙아이드필승이 작사, 작곡, 편곡을 맡았다.ITZY의 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'과 타이틀곡 'CAKE'는 오는 7월 31일 오후 6시 정식 발매되며, 당일 오후 8시 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 쇼케이스를 온, 오프라인 동시 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr