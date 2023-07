몬스타엑스 셔누X형원 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

몬스타엑스(MONSTA X) 셔누X형원이 트랙리스트를 공개했다.셔누X형원은 지난 12일 몬스타엑스 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 '디 언씬(THE UNSEEN)' 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 '러브 미 어 리틀(Love Me A Little)'을 비롯해 '러브 테라피(Love Therapy)', '롤 위드 미(Roll With Me)', '플레이 미(Play Me)', '슬로우 댄스(Slow Dance)'까지 총 5곡이 수록됐다.두 멤버의 섬세한 보컬에 다양한 악기 변주가 어우러져 강한 중독성을 선사하는 타이틀곡 '러브 미 어 리틀'부터 셔누X형원의 담백하고도 애절한 보컬이 매력적인 '러브 테라피', 독특한 구성이 인상적인 '롤 위드 미', 상대방에 대한 애증 어린 묘한 감정을 그려낸 '플레이 미', 감미로운 보이스가 돋보이는 '슬로우 댄스'까지 수록됐다.이중 형원은 첫 번째 트랙이자 타이틀곡 '러브 미 어 리틀'과 수록곡 '롤 위드 미'의 프로듀싱에 참여했다.그간 형원은 몬스타엑스 정규 3집 '페이탈 러브(Fatal Love)'에 담긴 자작곡 '노바디 엘스(Nobody Else)'로 첫 프로듀싱을 시작해 '시크릿(Secrets)' 등 작곡한 바. 멤버 기현의 솔로 앨범 수록곡은 물론, 외부 아티스트 앨범의 프로듀서로 참여하기도 했다.'디 언씬'은 셔누X형원이 몬스타엑스 데뷔 이후 8년 만에 처음으로 선보이는 유닛 앨범으로, 그간 팀 내 보컬, 메인 댄서, 프로듀서로 활약하며 쌓아온 각자의 역량을 아낌없이 선보일 예정이다.오는 25일 오후 6시 발매.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr