샤이니 / 사진=SM엔터테인먼트 제공

사진제공=써클차트

샤이니 (SHINee)의 'HARD - The 8th Album'이 써클차트(구 가온차트) 27주차 주간 리테일 앨범차트에서 1위를 차지했다.지난 6월 26일 발매된 'HARD - The 8th Album'은 27주차(2023.07.02.~2023.07.08.) 주간차트 집계 기간 중 지난 4일 오후 12시에 가장 많이 판매됐다.'HARD - The 8th Album'은 샤이니의 정규 8집 앨범으로, 동명의 타이틀곡 'HARD'를 비롯한 다채로운 장르의 총 10곡이 수록됐다.주간 리테일 앨범차트 2위는 빈지노 (Beenzino) 'NOWITZKI (한정반)', 3위는 투모로우바이투게더 '[수입] SWEET'가 차지했다.27주차 일간 리테일 앨범차트에서는 ▲샤이니 '(SHINee) HARD - The 8th Album' (2일) ▲한승우 'FRAME (MINIRECORD)' (3일) ▲샤이니 '(SHINee) HARD - The 8th Album' (4일) ▲빈지노 (Beenzino) 'NOWITZKI (한정반)' (5-6일) ▲TREASURE (트레저) 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO' (7일) ▲IVE (아이브) 'I`ve IVE' (8일)가 1위에 랭크됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr