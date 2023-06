사진=탱고뮤직 제공

그룹 유키스(UKISS)가 신곡 '갈래!'로 '2세대 대표 보이그룹'의 화려한 귀환을 알린다.유키스(수현·훈·기섭·알렉산더·AJ·일라이)는 지난 22일 공식 SNS에 미니앨범 'PLAY LIST'(플레이리스트)의 타이틀곡 '갈래! (The Wonderful Escape)'의 뮤직비디오 티저를 올렸다. 영상에는 화려한 조명 아래 에너제틱한 퍼포먼스를 펼치는 유키스의 모습이 담겼다. 경쾌한 비트 위에 다채로운 표정과 제스처가 더해져 완곡에 대한 기대감을 고조시킨다.타이틀곡 '갈래! (The Wonderful Escape)'는 레트로하면서도 중독적인 하우스 팝 사운드의 곡으로, 청량한 분위기 속에 2세대 감성을 첨가한 '유키스 표 서머송'을 예고한다.미니앨범 'PLAY LIST'는 유키스의 이름으로 5년 6개월 만에 발매되는 신보로, 이들을 기다려 준 팬들과 데뷔 15주년을 기념하겠다는 의미가 담겼다. 타이틀곡 '갈래! (The Wonderful Escape)'를 비롯해 멤버 기섭의 자작곡 'Dear. Mom'(디어 맘) 등 다채로운 곡들로 플레이리스트를 꽉 채웠다.한편, 유키스는 '데뷔 15주년 프로젝트'의 일환으로 오는 28일 미니앨범 'PLAY LIST'를 발매한 뒤, 내달 일본에서 단독 콘서트 'WISH LIST'(위시리스트)를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr