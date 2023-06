투바투X조나스 브라더스, 내달 7일 'Do It Like That' 트랙 하이라이트 공개

그룹 투모로우바이투게더와 조나스 브라더스(Jonas Brothers)가 내달 7일 발표하는 'Do It Like That'으로 올여름 차트 사냥에 나선다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 23일 0시 공식 SNS에 조나스 브라더스와 협업한 신곡 'Do It Like That'의 트랙 하이라이트를 올렸다. 음악에 맞춰 그루브를 타는 투모로우바이투게더와 조나스 브라더스의 모습이 담긴 영상에 공개된 음원 일부는 짧은 분량에도 단숨에 귓가를 사로잡으며 2023년 여름을 뜨겁게 달굴 새로운 '서머송' 탄생을 예고했다.한 번만 들어도 흥얼거리게 되는 'Do It Like That'은 여름 분위기의 템포 댄스 트랙이다. 펑키한 베이스 라인이 돋보이는 이 곡은 밝은 느낌의 신시사이저와 클랩 사운드, 경쾌한 퍼커션 사운드가 어우러져 흥을 돋군다.투모로우바이투게더는 SNS 채널을 통해 뮤트 버전의 신곡 리액션, '녹음 중인 멤버 추측해 보기' 등 다양한 티징 콘텐츠 외에도 'What's Going On with TXT?'라는 제목의 싱글 제작 비하인드 스토리 담은 숏폼 다큐멘터리로 분위기를 예열하고 있다. 현재 2편까지 공개된 숏폼 다큐멘터리에는 작업실을 찾은 투모로우바이투게더와 컬래버레이션 아티스트가 공개되는 순간 등이 그려져 이어질 이야기와 'Do It Like That'에 대한 기대감을 높인다.한편, 투모로우바이투게더와 조나스 브라더스의 신곡 'Do It Like That'은 오는 7월 7일 오후 1시(한국시간) 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼을 통해 전 세계에 동시 공개된다. 이에 앞서 7월 5일에는 투모로우바이투게더의 일본 정규 2집 'SWEET'가 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr