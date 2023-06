사진제공=어도어

그룹 뉴진스(NewJeans)와 미국 유명 래퍼 제이아이디(J.I.D)가 함께 한 '제로(Zero)' 리믹스 버전이 21일 전 세계 공개됐다.'제로'는 뉴진스가 지난 4월 코카-콜라의 글로벌 뮤직 플랫폼 코-크 스튜디오와 협업한 CM송이다. 일명 '코카-콜라 송'을 뉴진스의 트렌디한 비트와 독보적 음색으로 재해석해 발매 당시 광고음악으로는 이례적으로 국내 음원 차트 1위까지 올랐다.'제로' 리믹스 버전은 뉴진스와 제이아이디의 음악적 아이덴티티가 독창적으로 어우러져 오리지널 곡과는 다른 느낌으로 완성됐다. 뉴진스의 음색과 비트에 제이아이디의 스웨그가 더해져 팬들에게 차별화된 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.앞서 뉴진스는 코카-콜라의 글로벌 타이틀곡 'Be Who You Are(Real Magic)'에 한국 아티스트 대표로 참여한 바 있다.이 곡에는 뉴진스, 제이아이디를 비롯해 '그래미 5관왕' 싱어송라이터 존 바티스트, 라틴 팝 아티스트 카밀로, 영국 싱어송라이터 캣 번스 등 전 세계적으로 주목 받는 5팀의 글로벌 아티스트가 함께 했다.뉴진스는 오는 7월 21일 미니 2집 'Get Up'을 발매한다. 새 앨범에는 트리플 타이틀곡 'Super Shy', 'ETA', 'Cool With You'를 비롯해 'New Jeans', 'Get Up', 'ASAP'가 수록된다. 이 중 'Super Shy'와 'New Jeans'는 내달 7일 선공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr