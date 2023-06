그룹 제로베이스원. / 사진제공=웨이크원

그룹 제로베이스원'이 완전체로 ‘놀라운 토요일’에 뜬다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오는 7월 방송 예정인 tvN ‘놀라운 토요일’ 출연을 확정했다.아홉 멤버 전원이 예능 프로그램에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 제로베이스원은 ‘놀라운 토요일’을 통해 한 팀으로서의 돈독한 케미스트리는 물론, 멤버 개개인의 숨겨진 반전 예능감을 선보일 예정이다.제로베이스원은 오는 7월 10일 데뷔 앨범 ‘유스 인 더 셰이드(YOUTH IN THE SHADE)’를 발표하고 K팝 5세대 포문을 연다. 지난 16일에는 앨범의 힌트를 담은 필름 ‘백 투 제로베이스(Back to ZEROBASE)’를 선공개, 뜨거운 청춘의 순수하면서도 도전적인 모습을 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr