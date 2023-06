틴탑, 마카오 팬미팅 성공적⋯신곡 스포 컴백 열기↑

그룹 틴탑(TEEN TOP·천지, 니엘, 리키, 창조)이 글로벌 팬들에게 잊지 못할 순간을 선물했다.내달 4일 컴백에 앞서 틴탑은 지난 17일 마카오 브로드웨이 극장(BROADWAY THEATRE)에서 'TEEN TOP 2023 FAN MEETING IN MACAU(틴탑 2023 팬미팅 인 마카오)'로 또 하나의 추억을 만들었다.오랜만에 만남인 만큼 이날 공연장은 폭발적인 열기로 가득 채워졌다. 먼저 틴탑은 히트곡 'To You(투 유)'와 '서울밤(SEOUL NIGHT)'으로 오프닝을 열었다.이어 틴탑은 근황을 알리는 Q&A 시간과 다양한 게임을 통해 무대 위와 사뭇 다른 매력을 보여줬다. 코너 진행 중 멤버들이 신곡의 의미와 안무를 스포해 신보에 대한 기대감을 높이기도 했다.틴탑의 다채로운 모습을 볼 수 있는 콘텐츠는 계속 이어졌다. 멤버들은 '텔레파시 게임'과 'K팝 노래&댄스 맞추기'를 진행하며 팬들에게 웃음과 즐거움을 선사했다.이 밖에 틴탑은 '긴 생머리 그녀(Miss Right)'와 '향수 뿌리지마', 'Angel(엔젤)', '장난아냐(Rocking)', '미치겠어' 등의 무대를 통해 팬미팅 마지막까지 한시도 눈을 뗄 수 없게 했다.틴탑은 "오랜만에 해외에서 팬들을 만나 행복했다. 함께해 준 엔젤 덕분에 즐겁게 공연을 마칠 수 있었다. 앞으로도 좋은 추억 많이 만들 수 있도록 노력하겠다"며 다음 만남을 기약했다.오는 7월 4일 틴탑은 신보 'TEEN TOP [4SHO](틴탑 [포슈어])'로 가요계에 돌아온다. 컴백에 이어 멤버들은 내달 15일과 16일 양일간 서울 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 '2023 TEEN TOP we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE(2023 틴탑 위고 락잇 드랍잇 탑잇 헤이돈스탑잇 팝잇 라이브)'로 팬들과 만날 계획이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr