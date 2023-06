(여자)아이들 / 사진=큐브엔터테인먼트 제공

(여자)아이들 미연 슈화 / 사진=큐브엔터테인먼트 제공

(여자)아이들 우기 / 사진=큐브엔터테인먼트 제공

(여자)아이들 콘서트 전경 / 사진=큐브엔터테인먼트 제공

큐브엔터테인먼트의 간판 그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 월드투어의 성공적인 시작을 알렸다.17일 서울 송파구 잠실실내체육관에서는 (여자)아이들 월드투어 ‘I am FREE-TY’ 서울 1회차 공연이 개최됐다.(여자)아이들의 공연은 지난해 'JUST ME ( )I-DLE' 이후 1년만이다. 이번 월드투어는 (여자)아이들의 두 번째로, 서울 공연은 이미 2회차 전석 매진을 기록했다. 이날 오후 6시로 예정됐던 (여자)아이들의 공연. 콘서트 장소인 잠실실내체육관 주변은 이미 수 시간 전부터 인산인해를 이뤘다.첫 시작은 (여자)아이들의 히트곡 '덤디덤디'였다. 이어 '라타타(LATATA)', '달라($$$)', '말리지 마' 등의 무대를 연달아 보여주며 콘서트 분위기를 끌어올렸다.이후 멤버 개개인의 단독 무대가 꾸며졌다. 보컬로서 청량한 매력을 보여준 미연의 'Drive'를 시작으로, 직접 피아노를 연주하며 감정선을 이어준 민니의 'DAHLIA' 무대는 팬들의 귀를 즐겁게 만들었다. 또 리더 소연의 'Psycho'는 강렬한 카리스마와 무대 매너가 더해져 팬들의 환호성이 터져 나왔다.막내 슈화는 이전의 소녀 이미지를 벗어던지고, 섹시한 매력을 보여줬다. 시작부터 파격적이었다. 슈화의 'Boys' 무대는 실루엣 댄스와 함께 특유의 눈빛으로 팬들을 홀렸다. 우기는 신곡 'Could it Be'를 열창했다. 특히 'Could it Be'는 공연 장소가 실내라는 이점을 극대화한 곡 선택이었다. 밴드 사운드를 통해 어쿠스틱한 곡 분위기를 즐기기 충분했던 것.공연 후반부는 (여자)아이들의 '당당함'을 느낄 수 있는 시간이었다. 'Nxde(누드)', ‘싫다고 말해’, ‘Lucid’(루씨드) 등을 통해 팬들에게 폭발적인 에너지를 선사했다. 이어 'All night', 'MY BAG', 'TOMBOY' 등 히트곡 무대로 공연의 완성도를 더했다.마지막 앙코르 무대 역시 (여자)아이들의 자유분방한 매력을 느끼게 했다. 담백한 밴드 사운드의 '주세요'부터 걸크러시란 'Oh My god’을 통해 피날레를 장식했다.우기는 "지난해보다 훨씬 더 큰 공연장을 채워준 네버랜드에게 감사하다"라며 인사했다. 또한 민니는 "열심히 준비한 만큼, 네버랜드에게 좋은 시간이었으면 한다"라고 했다.미연은 "음악 방송도 축제도 많이 했다. 하지만 네버랜드와 함께하는 공연은 네버랜드가 주는 에너지는 어떤 공연과도 비교할 수 없다"라며 고마운 마음을 드러냈다.(여자)아이들 두 번째 월드투어 콘서트 서울 공연은 17일, 18일 2회에 걸쳐 진행된다. 이번 월드투어 콘서트는 서울 공연을 시작으로 타이페이, 방콕, 홍콩, 샌프란시스코, LA, 달라스, 뉴욕, 애틀랜타, 시카고, 런던, 암스테르담, 파리, 브뤼셀, 베를린, 도쿄까지 총 16개 지역에서 개최된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr