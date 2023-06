피프티 피프티 ‘큐피드’, 英 오피셜차트 12주 연속 차트인

FIFTY FIFTY(피프티 피프티)가 영국 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’(Official Singles Chart Top 100)에 12주 연속 진입했다.16일(현지시각) 발표된 영국 오피셜차트에 따르면 피프티 피프티의 ‘CUPID(Twin Ver.)‘가 ‘오피셜 싱글 차트 톱 100’에서 16위를 기록했다. 이로써 ‘CUPID(Twin Ver.)‘는 12주 연속 차트 진입에 성공하며 K팝 걸그룹의 노래 중 오피셜 차트 최장 진입곡 기록을 달성하게 됐다.이는 블랙핑크와 두아 리파의 콜라보레이션 곡 ‘Kiss and Make Up’이 세운 12주와 동률인 기록이다. 3세대 대표 걸그룹 블랙핑크가 세운 기록을 4세대 걸그룹 피프티 피프티가 또 한번 세운 것인 만큼 그 의미가 무척이나 깊다.미국 빌보드 차트에서도 피프티 피프티의 질주는 이어지고 있다. 이번 주 ‘빌보드 핫 100’에 21위에 랭크되며 K팝 걸그룹 최장 진입 기록인 12주 연속 차트인에 성공하며 자체 최고기록을 경신했다. 또한 'GLOBAL 200' 3위, 'GLOBAL Excl. U.S.’에 3위에 올라 8주 연속 ‘더블 TOP 10’을 기록하기도 했다.한편 ‘CUPID(Twin Ver.)‘는 미국 유명 음악 매거진 ‘롤링스톤’이 선정한 '2023 상반기 베스트 송' (The Best Songs of 2023 So Far)에도 이름을 올렸다. 롤링스톤 측은 ‘CUPID(Twin Ver.)‘를 27위로 선정한 데 대해 “2010년대 초 팝의 편안한 분위기를 가진 디스코 팝 그루브를 타고 스르르 지나가는 우아한 단순함, 시원한 자신감, 따뜻한 느낌을 주는 보컬"이 특징이라는 평을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr