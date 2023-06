방탄소년단 데뷔 10주년을 기념한 도서 '비욘드 더 스토리'. / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단의 데뷔 10주년을 기념하는 도서가 발간된다.빅히트 뮤직은 15일 방탄소년단 공식 SNS에 ‘BEYOND THE STORY : 10-YEAR RECORD OF BTS’(비욘드 더 스토리 : 텐 이어 레코드 오브 BTS, 이하 ‘BEYOND THE STORY’) 오피셜 트레일러를 게재하며 데뷔 10주년 오피셜 북 출간 소식을 전했다. ‘BEYOND THE STORY’는 팀 데뷔 10주년을 기념해 그간의 활동을 회고하고 미래로의 비상을 기약하는 내용을 담은 방탄소년단의 공식 도서이다.‘BEYOND THE STORY’는 방탄소년단의 인터뷰를 중심으로 구성되며, 이들이 처음 모인 시절부터 ‘21세기 팝 아이콘’이 되기까지 노력과 고민, 성장의 과정뿐 아니라 지난 10년간 K-팝의 변화와 성장도 다룬다.오피셜 트레일러는 ‘SEOUL’, ‘WHY WE EXIST’, ‘LOVE, HATE, ARMY’, ‘INSIDE OUT’, ‘A FLIGHT THAT NEVER LANDS’, ‘THE WORLD OF BTS’, ‘WE ARE’ 등 총 7개의 챕터에 따라 방탄소년단의 모습들을 일대기 형태로 담았다. 트레일러는 어두운 배경을 밝히는 일곱 개의 선이 조화를 이루며 마무리된다.‘BEYOND THE STORY’는 ‘아미 데이’(공식 팬덤명 발표일)로 불리는 내달 9일 정식 발간된다. 한국어를 포함해 영어, 일본어 등 총 23개의 언어로 출간되는 ‘BEYOND THE STORY’의 한국어판 예약판매는 15일 시작됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr