에이티즈 여상 / 사진=KQ엔터테인먼트 제공

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 신곡 '바운시' 뮤직비디오 촬영 에피소드를 언급했다.에이티즈는 15일 오후 2시 서울 강서구 KBS 아레나홀에서 미니 9집 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP.2 : OUTLAW)’ 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.에이티즈의 미니 9집 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우’는 타이틀곡 ‘바운시’를 포함해 총 6곡이 수록됐다. 앞서 발매했던 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)’보다 더 과감하게 움직이는 에이티즈의 은밀하고 통쾌한 작전을 그려냈으며, 지금껏 느껴본 적 없는 색다른 매운맛을 담은 앨범이다.에이티즈는 지난해 12월 발매한 첫 싱글 앨범 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스'(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)를 통해 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에 세 차례 차트 인하는 기록을 세웠다. 이에 반 년 만에 공개하는 이번 앨범 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우'에 더욱 많은 관심이 쏠리고 있다.이날 홍중은 "에이티즈가 좀 더 여유롭게 즐기는 모습을 보여드리고 싶었다. 실제로 녹음이나 안무 준비, 뮤직 비디오 촬영 과정이 재밌었다. 듣거나 보시는 분들도 이 감정을 느끼셨으면 좋겠다"고 말했다.또 여상은 "뮤직비디오에서 멤버들에게 청양 고추를 배달하는 장면이 있다. 오토바이를 멋있게 운전하는 것 같지만, 2초간 서고 다시 발로 무게 중심을 잡는 '발연기'를 했다"라며 미소지었다.에이티즈의 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우'는 오는 16일 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr