(여자)아이들 'Oh my god' 뮤직비디오 2억뷰 달성. / 사진제공=큐브엔터테인먼트

(여자)아이들의 'Oh my god' 뮤직비디오가 조회 수 2억 뷰를 돌파했다.2020년 발매된 (여자)아이들의 미니 3집 'I trust'(아이 트러스트)의 타이틀곡 'Oh my god'이 유튜브 조회 수 2억 뷰(6월 12일 기준)를 달성했다. 이로써 (여자)아이들은 데뷔곡 ‘LATATA’(라타타)와 정규 1집 타이틀곡 'TOMBOY'(톰보이), 그리고 미니 5집 타이틀곡 'Nxde'(누드)에 이어 네 번째 2억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.(여자)아이들은 지난 5월 15일 미니 6집 'I feel'(아이 필)로 컴백, 발매와 동시에 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문에서 싱가포르, 터키, 멕시코, 태국 등 18개 지역 1위에 이름을 올렸다. 지난 5월 21일 기준 초동 판매량 116만 3300장을 돌파하며 역대 걸그룹 초동 4위에 이름을 올렸다.타이틀곡 '퀸카 (Queencard)'는 국내 음원 사이트 멜론, 지니, 벅스, 플로, 바이브의 실시간 차트, 일간 차트, 주간 차트, '톱 백'(Top 100)에서 1위를 거머쥐었다. 음악 방송 활동이 종료된 후에도 1위 트로피를 싹쓸이, 10관왕에 오르며 기록 행진을 이어가고 있다.(여자)아이들은 오는 17~18일 서울 잠실 실내 체육관에서 개최되는 '2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN SEOUL'로 두 번째 월드 투어를 시작한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr