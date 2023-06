사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 컴백 후 첫 음악방송 트로피를 거머쥐었다.프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)은 지난 13일 방송된 SBS M, SBS FiL ‘더쇼’에서 정규 1집 'Unlock My World'의 타이틀곡 ‘#menow'로 1위를 차지했다.프로미스나인은 “플로버(공식 팬클럽명)에게 진심으로 감사드린다. 플로버의 사랑과 응원 덕분에 ‘#menow'가 빛을 발할 수 있었다고 생각한다”며 “이번 컴백 쇼케이스 때 ‘지금이 우리의 개화기’라고 말했었는데 이 트로피를 자양분 삼아 더 발전할 수 있는 프로미스나인이 되겠다”고 소감을 전했다.프로미스나인은 앙코르 무대에 올라 폴라로이드 사진기에 이날의 기쁨을 소중하게 기록했다. 객석에 앉아있는 플로버에게도 끊임없이 인사하며 감사한 마음을 표했다.프로미스나인은 이날 타이틀곡 ‘#menow'와 수록곡 ‘Attitude’ 두 곡을 선보였다. 이들은 등장과 동시에 매혹적인 아우라를 뽐내며 ‘더쇼’를 환하게 밝혔다.‘#menow’ 무대에서 이들은 섬세하게 쌓아올린 풍성한 하모니와 멤버 간 시너지가 돋보이는 다채로운 구성의 퍼포먼스로 눈을 뗄 수 없게 만들었다.멤버들은 ‘나를 잠금해제 하고 더 넓은 세상으로 나아가겠다’는 곡 메시지를 따라 당찬 매력을 발산하며 보는 이들의 마음 속까지 시원하게 만들었다.’Attitude’ 무대에서는 시크한 아우라로 강렬한 카리스마를 내뿜었다. 상반된 매력의 두 무대는 프로미스나인의 확장된 음악 스펙트럼을 확인케 하며 앞으로 활동에 기대감을 키웠다.한편 프로미스나인은 지난 5일 발표한 정규 1집 'Unlock My World' 발매를 기념해 오는 15일부터 25일까지 약 11일간 강남구 역삼동에 위치한 라까사로사에서 단독 팝업 스토어 ‘[UNLOCK MY WORLD] POP-UP’을 오픈한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr