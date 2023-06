엑소, 위기를 기회로…'첸백시' 사태 속 정규 7집 33개국 1위

엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 7집 선공개곡 ‘Let Me In’(렛 미 인)으로 글로벌한 인기를 얻고 있다.지난 12일 공개된 엑소 신곡 ‘Let Me In’은 아이튠즈 톱 송 차트에서 브라질, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 싱가포르, 멕시코, 페루, 필리핀, 콜롬비아, 도미니카공화국, 태국, 베네수엘라, 엘살바도르, 말레이시아, 칠레, 에콰도르, 카자흐스탄, 라오스, 파나마, 루마니아, 스리랑카, 튀르키예(터키), 베트남, 요르단, 나이지리아, 오만, 아르헨티나, 파라과이, 포르투갈, 폴란드, 피지, 인도네시아, 니카라과 등 전 세계 33개 지역 1위에 올랐다.더불어 ‘Let Me In’은 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위는 물론, QQ뮤직 음악 지수 차트 1위, 뮤직비디오 차트 글로벌·한국 부문 1위를 차지하며 현지에서도 많은 사랑을 받고 있다.특히 ‘Let Me In’은 엑소가 정규 7집 컴백에 앞서 선보인 몽환적인 발라드 곡으로, 음원 및 뮤직비디오 공개와 동시에 팬들을 향한 애정을 감성적인 글귀로 담아낸 멤버별 이미지도 함께 만날 수 있어 이목을 사로잡았다.더불어 오늘(13일) 0시 엑소 공식 SNS 계정을 통해 게재된 정규 7집 스케줄 포스터에는 또 다른 신곡 ‘Hear Me Out’(히어 미 아웃) 선공개 소식을 포함해 티저 이미지 오픈, 타이틀 곡 뮤직비디오 공개 등 풍성한 콘텐츠 일정이 담겨 있어 컴백 기대감을 한층 높였다.한편, 엑소 정규 7집 ‘EXIST’(엑지스트)는 7월 10일 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr