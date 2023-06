엑소 첸백시. / 사진=텐아시아DB

엑소 정규 7집 'EXIST' 로고. / 사진제공=SM엔터테인먼트

엑소(EXO)가 7월 10일 정규 7집 ‘EXIST’(엑지스트)로 컴백한다.7월 10일 발매되는 엑소 정규 7집 ‘EXIST’는 다채로운 분위기의 총 9곡이 수록돼 있다. 12일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.이번 앨범은 엑소가 2021년 6월 스페셜 앨범 ‘DON’T FIGHT THE FEELING’(돈트 파이트 더 필링) 이후 2년여 만에 선보이는 새 앨범이자, 2019년 11월 정규 6집 ‘OBSESSION’(옵세션) 이후 약 3년 8개월 만에 발표하는 정규 앨범이다.엑소는 오랜 시간 기다려온 팬들을 위해 앨범 발매에 앞서 신곡 ‘Let Me In’(렛 미 인)을 선공개하며, 오늘 오후 6시 멜론, 스포티파이, QQ뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원을, 유튜브 SMTOWN 채널에서 뮤직비디오를 동시 오픈하고 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입한다.신곡 ‘Let Me In’은 몽환적인 사운드와 절제된 감정을 표현한 보컬이 어우러진 발라드 곡으로, 가사에는 연인을 푸른 바다에 비유, 깊게 빠지더라도 끝없이 함께 하고 싶은 간절한 마음을 담았다. 올해 4월 열린 엑소 데뷔 11주년 기념 팬미팅에서 무대로 최초 공개됐다.최근 멤버 첸, 백현, 시우민이 소속사 SM엔터테인먼트를 상대로 전속계약 해지를 통보하면서 공방을 이어가고 있지만 엑소 컴백은 예정대로 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr