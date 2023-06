임영웅 팬클럽 영웅시대 with Hero광주전남, 여수시 저소득가구 위해 616만원 기탁

여수시(시장 정기명)는 8일 임영웅 팬클럽인 ‘영웅시대 with Hero광주전남’ 회원들이 여수시 저소득가구 지원을 위해 616만원을 기탁했다고 밝혔다.여수시장실에서 열린 이날 전달에는 정기명 시장과 ‘영웅시대 with Hero광주전남’ 회원들이 참석했다.임영웅의 33번째 생일(6월 16일)을 기념해 선한 영향력을 전파하고자 ‘영웅시대 with Hero광주전남’ 회원들이 십시일반 모금한 성금을 기부했다.2021년부터 매년 이어지는 팬들의 기부릴레이(광주, 순천, 목포 등)에 팬클럽 ‘영웅시대’이름으로 동참해 의미를 더하고 있다.이번 성금은 전남사회복지공동모금회에 지정 기탁되어 저소득 가정과 사회복지시설에 지원 될 예정이다.'영웅시대 With Hero 광주·전남' 팬클럽 관계자는 “33번째 임영웅 가수 생일을 맞아 우리 회원들의 사랑과 정성으로 마련했다”며 “작은 정성이지만 우리 지역 소회된 이웃에 조금이나마 도움이 되기를 바란다”고 전했다.정기명 여수시장은 “나눔으로 아름다운 모습을 보여준 '영웅시대 With Hero 광주·전남'회원분들게 감사드리며, 앞으로도 훌륭한 팬클럽 문화의 모범으로 선한 영향력을 펼쳐주시길 바란다”고 말했다.한편 가수 임영웅의 팬클럽인 '영웅시대 With Hero 광주·전남‘은 2020년 창단되어 헌혈의집과 협약체결로 헌혈문화 확산에 동참하는등 건전한 기부문화와 자원봉사활동을 이어오고 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr