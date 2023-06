사진=플레디스엔터테인먼트 제공

솔직 당당한 매력으로 돌아온 그룹 프로미스나인(fromis_9)이 ‘엠카운트다운’을 시작으로 '진짜 나'의 모습을 잠금 해제한다.소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)은 오늘(8일) Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 첫 번째 정규앨범 ‘Unlock My World'의 타이틀곡 '#menow' 무대를 음악방송 최초로 선보인다.프로미스나인은 한층 성숙해진 음악과 당당함이 묻어나는 퍼포먼스로 'MZ 워너비' 면모를 입증할 예정이다. 특히 손 동작을 활용한 '꾸밈없이 Unlock. 누가 뭐라해도 Do. 느껴봐 Me now' 구절의 따라 추기 좋은 포인트 안무가 챌린지 열풍 조짐을 보이고 있어 첫 음악방송 무대에 대한 글로벌 음악 팬들의 기대가 크다.'#menow'는 세련되면서 컨템퍼러리한 리듬이 묵직하게 어우러진 곡으로, 멤버들의 섬세한 보컬과 풍성한 코러스가 매력적으로 어우러졌다. '잠금 해제'한 '나'의 꾸밈없는 모습을 솔직하게 보여주며 상대와 더 가까워지고 싶다는 메시지를 담아 진정성을 높였다.'#menow'가 수록된 프로미스나인의 정규 1집 ‘Unlock My World'는 지난 5일 발매와 동시에 전 세계 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 11개 지역/국가 차트에 랭크되고 호평이 쏟아지는 등 글로벌 K-팝 팬들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.한편 프로미스나인은 이날 '엠카운트다운'에 이어 9일 KBS2 '뮤직뱅크', 11일 SBS '인기가요' 등에 출연하며 활발한 활동을 펼칠 계획이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr