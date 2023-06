./사진=사진=피네이션(P NATION) 제공

그룹 TNX(더뉴식스)가 청량감 넘치는 매력을 발산했다.더뉴식스(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)는 지난 5일 오후 8시 공식 SNS 계정에 미니 3집 'BOYHOOD'의 타이틀곡 'Kick It 4 Now' 뮤직비디오 2차 티저를 공개했다.이날 공개된 티저는 더뉴식스가 신곡에 맞춰 파워풀한 댄스를 추고 있는 모습이 담겨있다. 보기만 해도 기분 좋아지는 더뉴식스의 에너지에 보는 이들마저 어깨를 들썩이게 했다. 특히 바닷가에 있는 더뉴식스는 마치 CF를 연상케 하는 비주얼로 팬들의 마음을 설레게 했다.또한 Y2K 무드가 가득한 분위기는 물론, 중독성 넘치는 멜로디와 가사가 계속 입가에 맴돌아 흥미를 돋웠다. 이처럼 청량감 넘치는 신곡은 올여름 대중들의 마음을 사로잡을 것으로 보인다.앞서 더뉴식스는 현재와 미래를 넘나드는 신보 타이틀곡 뮤직비디오 1차 티저를 오픈하며 신곡에 대한 호기심을 증폭시켰다. 이어 하이라이트 구간이 담긴 뮤직비디오 2차 티저까지 연달아 공개되며 하루 남은 컴백 열기가 더욱 뜨거워지고 있다.'Kick It 4 Now'는 더뉴식스만의 청량함이 담긴 뉴 잭 스윙 장르의 곡으로 흥겨운 드럼 리듬과 시원한 색채의 신스 악기들이 조화롭게 어우러진 것이 특징이다. 특히 추억과 우정에 대해 노래하는 더뉴식스만의 여름 분위기를 만끽할 수 있을 전망이다.한편 더뉴식스는 오는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 3집 'BOYHOOD'를 발매하고, 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr