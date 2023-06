사진=하이브 레이블즈 제공

‘하이브 성공 DNA’를 보유한 &TEAM(앤팀)이 신보 음원 일부를 공개하며 컴백 분위기를 달궜다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 오늘(5일) 0시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에 앨범 프리뷰 영상을 게재했다. 이번 영상은 &TEAM의 미니 2집 ‘First Howling : WE’에 수록된 신곡의 음원 일부와 앞서 공개된 콘셉트 사진과 영상의 메이킹 필름으로 채워졌다.첫 번째 트랙 ‘Road Not Taken’은 ‘너’를 찾기 위해 어려움에 맞서는 소년들을 표현한 곡이다. 영상에는 태양이 내리쬐는 활주로를 묵묵히 걷는 아홉 멤버의 모습이 담겨 곡에 대한 기대감을 높였다. ‘月が綺麗ですね’(츠키가키레이데스네)는 그루비한 사운드가 돋보이는 러브송으로 말을 하지 않아도 마음이 통하는 특별한 ‘너’를 향한 마음을 노래했다.‘Blind Love’는 &TEAM의 첫 발라드 곡이자 니혼TV 드라마 ‘Dr. 초콜릿’의 주제가로 지난달 7일 선공개된 이후 많은 사랑을 받고 있다. ‘Scent of you (Korean ver.)’는 지난해 발매된 데뷔 앨범의 수록곡으로 이번 신보에서 한국어 버전으로 재탄생해 새로운 매력을 들려줄 예정이다.질주감 넘치는 사운드가 매력적인 타이틀곡 ‘FIREWORK’는 ‘너’를 찾아 달려온 끝에 비로소 ‘우리’가 된 운명적인 순간을 불꽃에 비유했다. 자전거를 타고 힘차게 활주로를 달리는 아홉 멤버의 모습과 감정을 벅차오르게 하는 음악이 어우러져 단번에 보는 이들의 마음을 사로잡았다. 방시혁 총괄 프로듀서와 프란츠(FRANTS) 등 하이브 최강 작가진이 참여한 이 곡은 한국어, 일본어 두 가지 버전으로 만나볼 수 있다.오는 14일 0시 발매되는 ‘First Howling : WE’는 나와 같은 마음을 가진 ‘너’를 만나고 싶은 간절함과 드디어 ‘너’를 찾았을 때의 기쁨, 설렘을 표현한 앨범이다. ‘너’를 찾아 떠날 결심을 노래한 데뷔 앨범에 이어 ‘우리’로 나아가는 아홉 소년의 성장 스토리를 담았다.&TEAM은 신보 발매 소식과 함께 한국 활동을 예고하면서 기대감을 증폭시켰다. 이들은 컴백에 앞서 오는 10, 11일 서울 올림픽공원 KSPO 돔과 88잔디마당에서 개최되는 ‘2023 Weverse Con Festival’(2023 위버스콘 페스티벌)에서 팬들과 만난다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr