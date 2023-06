사진제공=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미니 6집으로 돌아온다.피원하모니의 소속사 FNC엔터테인먼트는 5일 공식 SNS를 통해 오는 8일 발매되는 미니 6집 ‘HARMONY : ALL IN’의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.하이라이트 메들리 영상은 타이틀곡 ‘JUMP’를 포함한 총 6곡의 음원 일부와 미니 6집 콘셉트 포토 메이킹 필름으로 채워졌다. ‘JUMP’는 힙합 베이스의 사운드로 진행되는 얼터너티브 팝 장르의 댄스곡이다. 고민하고 망설이기보다는 지금 이 감정을 즐기며 함께 더 높이 ‘JUMP’하며 올라가자는 피원하모니의 외침이 담겼다.타이틀곡 ‘JUMP’ 외에도 피아노 리프가 인상적인 힙합곡 ‘Love Me For Me’, 힙합 느낌의 신스 사운드와 808베이스 리프 구성이 매력적인 ‘New Classic’, 몽환적인 신스 사운드에 다채로운 보컬이 조화를 이루는 ‘More Than Words’, 팝 댄스곡 ‘Heartbeat Drum’, 슬로우 템포의 R&B 장르의 ‘I Am You’까지 다채롭게 구성돼 있다. 이번 앨범은 피원하모니가 전곡 작업에 참여해 진정성을 더했다.하이라이트 메들리 영상 속 피원하모니는 식물, 물 등을 배경으로 나른하거나 자유분방한 매력을 발산했다. 다양한 콘셉트를 소화한 피원하모니의 비주얼과 미니 6집 전곡이 조화를 이뤄 새 앨범의 매력을 높였다.뚜렷한 음악 색깔로 주목받고 있는 피원하모니는 미니 6집 컴백을 앞두고 최근 미국 그래미가 발표한 ‘2023년 주목해야 할 보이그룹’에 선정된 바 있다.피원하모니는 미니 6집 컴백 하루 전인 7일 새 앨범 발매 기념 쇼케이스를 개최하고, 컴백 다음 날인 9일 ‘JUMP (ENG ver.)’ 디지털 싱글과 미국 앨범을 발매한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr