사진=피네이션 제공

더뉴식스(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)는 오는 7일 오후 6시 미니 3집 'BOYHOOD'를 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다.더뉴식스는 꾸준하게 자신들만의 음악을 통해 대중들에게 즐거움과 위로를 전하고 있다. 이번에도 더뉴식스만의 매력을 엿볼 수 있는 음악과 퍼포먼스가 예고된 가운데 'BOYHOOD'를 더욱 잘 즐길 수 있는 세 가지 포인트를 짚어봤다.지난 2월 미니 2집 'Love Never Dies'로 활동한 더뉴식스는 약 3개월 만에 미니 3집 'BOYHOOD'로 초고속 컴백한다. 주목할만한 점은 짧은 공백에도 불구하고 이전과 180도 달라진 모습을 선보인다는 점이다.앞선 활동에서 더뉴식스가 청량한 매력을 선보였다면 이번에는 Y2K 콘셉트로, 더뉴식스만의의 레트로 감성을 선사할 예정이다. 보기만 해도 '그 시절'을 떠오르게 만드는 감성에 10대 팬부터 3040세대 이상 팬까지 더뉴식스를 매개로 연결되고 있다.특히 각종 콘텐츠 공개만으로 '1세대 아이돌인 줄 알았다' '현 Y2K 콘셉트 중 가장 고퀄' 등의 반응이 이어지고 있는 상황. 과연 더뉴식스가 Y2K 감성을 어떻게 자신들만의 감성으로 해석할지에도 기대가 모이고 있다.'BOYHOOD'는 서로 다른 배경과 지역에서 각자의 삶을 살아가던 여섯 명의 소년들이 같은 꿈과 목표를 위해 모여 하나의 팀을 이루고, 서로 의지하며 함께 성장해가는 서사를 담은 앨범이다.신보 타이틀곡 'Kick It 4 Now'는 New Jack Swing 장르 곡으로 추억과 우정에 대한 이야기를 담았다. 더뉴식스는 'Kick It 4 Now'를 통해 올여름을 청량하게 물들일 예정이다.여기에 미니멀한 트랙 위에 통통 튀는 신스 악기와 808 드럼이 어우러진 'By You', 독특한 플럭 신스와 몽환적인 분위기로 시작되는 'Good Day', 설렘 가득한 업템포 타입으로 멤버 은휘의 자작곡인 '최애 (My Bias)', 멤버들의 감성 보컬이 매력적인 '1000 Miles'와 원곡과 색다른 매력을 느낄 수 있는 'Kick It 4 Now' 영어 버전까지 수록, 더뉴식스의 다채로운 보컬 매력과 폭넓은 음악 스펙트럼을 만나볼 수 있다.'BOYHOOD'를 통해 'Y2K돌'로 변신한 더뉴식스. 더뉴식스는 레트로 감성이 가득한 콘셉트 포토부터 콘셉트 필름 등을 공개하며 대중을 자신들만의 세계로 끌어들이고 있다. 특히 최근 공개된 일부 콘텐츠에는 과거와 미래를 오가는 더뉴식스의 모습이 담겨있어 더욱 호기심을 유발하고 있다.무엇보다 더뉴식스는 자체 제작 콘텐츠 '소년들의 문단속' 시즌2까지 오픈하며 홍보 프로모션에 정점을 찍었다. '소년들의 문단속' 시즌2는 페이크 브이로그 형식의 시즌1에 이어, 더뉴식스의 'Hex Palace Academy' 세계관을 담고 있다.더불어 더뉴식스의 미니 2집 'Love Never Dies'에서 미니 3집 'BOYHOOD'로 이어지는 연결고리 역할을 하며 대중들이 완벽하게 더뉴식스의 세계로 몰입하게 만든다.한편 더뉴식스는 오는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'BOYHOOD'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 온·오프라인 컴백 쇼케이스를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr