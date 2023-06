프로미스나인 이나경 / 사진=텐아시아DB

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 새 앨범에 대해 소개했다.프로미스나인은 5일 오후 2시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 정규 1집 '언락 마이 월드(Unlock My World)' 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.'언락 마이 월드(Unlock My World)'는 남들이 보는 시선과 이상향에 나를 끼워 맞추는 것이 아닌, 꾸밈없이 솔직한 '진짜 나의 모습'으로 더 넓은 세상과 마주하겠다는 프로미스나인의 의지가 담긴 앨범이다. 또한 이제껏 내비친 적 없던 외롭고 쓸쓸한 단면부터 이를 깨고 앞으로 나아가는 용기와 포부를 전할 예정이다.이날 노지선은 타이틀곡 '#미나우(menow)'에 대해 "감각적인 후렴구와 세련된 멜로디, 멤버들의 탄탄한 보컬 실력이 어우러진 곡"이라며 "'전부 나야, 이대로 좋아'라는 가사말이 있다. 프로미스나인의 단단해진 내면을 엿볼 수 있는 노래"라고 이야기했다.또 나경은 "한 번 들으면 귀에 계속 맴도는 멜로디다. 듣기 편안한 음악과 진심이 담긴 가사가 좋더라"라며 "듣는 분들에게 몰입도를 높이고 우리의 이야기에 공감할 수 있는 힘이 될 것"이라고 말했다.타이틀곡 '#미나우(menow)' 작곡·편곡에는 히트곡 메이커 '라이언 전 사단'이 이름을 올렸다. 컨템퍼러리한 리듬이 묵직하게 어우러졌는데 프로미스나인의 섬세한 보컬과 풍성한 코러스 보컬을 더했다. 꾸밈없는 모습을 솔직하게 보여주며 상대와 더 가까워지고 싶다는 메시지를 담았다.더불어 플레디스 모회사인 하이브(HYBE) 의장인 방시혁 총괄 프로듀서가 참여한 트랙 '브링 잇 온(Bring It On)'도 실린다. 방 프로듀서가 프로미스나인에게 곡을 선물한 것은 이번이 처음이다.이 외에도 총 10개 트랙이 실리는 앨범엔 팝 댄스, R&B, 일렉트로 팝, UK-개러지(Garage) 등 여러 장르의 수록곡으로 채웠다.프로미스나인의 정규 1집 '언락 마이 월드'는 이날(5일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr