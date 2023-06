비아이 / 사진=텐아시아DB

가수 비아이(본명 김한빈)이 앨범 작업 과정을 밝혔다.비아이는 1일 서울 마포구 신한 PLAY 라이브홀에서 새 정규 앨범 ‘투 다이 포’(TO DIE FOR) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.지난해 11월 글로벌 EP ‘러브 오어 러브드’(L.O.L : Love or Loved) Part.1 이후 7개월 만의 컴백이다. 또한 정규 앨범으로는 2021년 6월 ‘워터폴’(WATERFALL) 이후 2년 만이다. 앨범에는 더블 타이틀곡 ‘겁도없이 (Dare to Love) (feat. BIG Naughty)’, ‘Die for love (다이 포 러브) (feat. Jessi)’이 담겨있다.이날 비아이는 수록곡 '구르믄'에 대해 "차를 타고 구름을 봤다. 왜 이렇게 치열하게 살아갈까, 무엇을 위해 사는가에 대한 고민했다"고 설명했다. 특히 '왜 돈을 벌고 있지'라는 가사가 눈에 띈다.또 "책이나 시, 영화를 통해 영감을 얻는다, 사실 혼자 생각을 많이 하는 편이다. 수 많은 생각 속에서 나만의 답을 찾았을 때 영감을 얻기도 한다"라고 이야기했다.이어 '개가트닌생'이란 곡에 대해서는 "많은 사람이 지쳤다고 생각한다. 나 또한 그런 감정을 느낀다. 그걸 가사로 써봤다. 하고 싶은대로 되는 일이 없지만, 사랑만큼은 찬양한다. 염세적인 생각이지만, 그런 의미를 담아봤다"고 언급했다.타이틀 곡외에도 ‘To Die (투 다이)’, ‘해일 (Wave) (feat. Kid Milli, Lil Cherry)’, ‘망가진 장난감의 섬 (The Island of Misfit Toys)’, ‘개가트닌생 (Beautiful Life) (feat. 크라잉넛)’, ‘구르믄 (Cloud Thought)’, ‘TRUTH (트루스)’, ‘MICHELANGELO (미켈란젤로)’ 등 총 9곡의 신곡과, 2021년 11월 발매된 하프 앨범에 담긴 ‘COSMOS (코스모스)’, ‘NERD (너드) (feat. Colde)’, ‘열아홉 (NINETEEN)’, ‘Lover (러버)’, ‘Flame (플레임)’, ‘Alive (얼라이브)’까지 담겨 총 15곡이 수록됐다.또한 BIG Naughty(빅나티·서동현), Jessi(제시), Kid Milli(키드밀리), Lil Cherry(릴 체리), 크라잉넛이 피처링에 참여해 기대감을 높였다.비아이의 정규 2집 'TO DIE FOR'는 오늘(1일) 오후 6시 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr