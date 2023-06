사진=SM엔터테인먼트 제공

2023년 글로벌 투어를 펼치고 있는 레드벨벳(Red Velvet, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 독일과 네덜란드 첫 단독 콘서트도 성공적으로 마쳤다.레드벨벳은 5월 27일(이하 현지시간) 독일 베를린 베르티 뮤직 홀(Verti Music Hall)과 30일 네덜란드 암스테르담 AFAS 라이브(AFAS Live)에서 ‘Red Velvet 4th Concert : R to V’(레드벨벳 4th 콘서트 : 알 투 브이)를 개최했으며, 발랄한 ‘Red’와 세련된 ‘Velvet’ 콘셉트를 오가는 다채로운 무대로 현지 팬들의 폭발적인 호응을 얻었다.이번 공연에서 레드벨벳은 ‘Feel My Rhythm’, ‘Queendom’, ‘빨간 맛 (Red Flavor)’, ‘피카부 (Peek-A-Boo)’ 등 히트곡을 비롯, ‘LP’, ‘롤러코스터 (On A Ride)’, ‘ZOOM’, ‘BYE BYE’ 등 다양한 앨범 수록곡들과 ‘Celebrate’, ‘My Dear’, ‘러시안 룰렛 (Russian Roulette)’, ‘You Better Know’, ‘짐살라빔 (Zimzalabim)’ 등 앙코르 무대까지 완성도 높은 음악과 퍼포먼스를 펼쳐 관객들을 열광시켰다.더불어 레드벨벳의 현지 첫 단독 콘서트인 만큼 관객들은 공연 내내 떼창은 물론 열렬한 환호와 응원을 보냈으며, 이에 레드벨벳 또한 객석을 가득 메운 글로벌 팬들과 눈을 맞추며 더욱 가깝게 소통해 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.한편, 레드벨벳은 6월 1일과 8일 세계 최대 음악 축제인 ‘프리마베라 사운드 2023’(Primavera Sound 2023)에 유일한 K팝 그룹으로 무대에 오르며, 6월 6일에는 영국 런던 OVO 아레나 웸블리(OVO Arena Wembley)에서 첫 유럽 투어의 피날레를 장식한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr