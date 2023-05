사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 다채로운 음악 향연을 예고했다.프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)은 지난달 31일 오후 9시 공식 SNS에 정규 1집 ‘Unlock My World’의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.해당 영상은 ‘Unlock My World’에 수록된 10곡의 음원 일부로 채워졌다. 타이틀곡 '#menow'를 포함해 정규 1집 속 9개 수록곡의 분위기를 짙게 느낄 수 있는 구간을 담아 컴백 열기를 한껏 끌어올렸다.타이틀곡 '#menow'는 프로미스나인의 보다 깊어진 감성을 엿볼 수 있는 감각적인 사운드로 귀를 사로잡았다. 곡 제목과 연결되는 '느껴봐 Me now. 숨김없이 이대로 Like it. 새로워 Me now. 이게 나야. 이런 난 어때' 등의 당당함이 깃든 가사도 '#menow'가 지닌 당찬 메시지를 기대하게 했다.‘#menow’는 세련되면서 컨템퍼러리한 리듬이 묵직하게 어우러진 곡으로, 프로미스나인의 섬세한 보컬과 풍성한 코러스 보컬을 더해 완성도를 높였다. 꾸밈없는 지금의 모습을 솔직하게 보여주며 상대와 더 가까워지고 싶다는 메시지를 담았다고 소속사 측은 설명했다.여러 장르를 아우른 수록곡도 프로미스나인의 폭넓어진 음악적 스펙트럼을 기대케 했다. 다크한 분위기의 팝 댄스 장르 'Attitude', 에스닉한 사운드 리프와 그루브한 R&B 느낌이 가미된 팝 장르 ‘Bring It On’, 세련된 구성의 일렉트로 팝 트랙 'What I Want', 편안하면서도 따뜻한 R&B 멜로디의 'My Night Routine', 멤버 전원이 작사에 참여한 사랑스러운 무드의 곡 '눈맞춤' 등 귀를 즐겁게 하는 여러 장르의 트랙들로 앨범을 향한 궁금증을 고조시켰다.프로미스나인의 또 다른 시너지를 느낄 수 있는 유닛곡도 글로벌 K-팝 팬들의 마음을 뜨겁게 달궜다. 박지원, 이채영이 함께한 포근하면서도 몽환적인 느낌의 R&B 곡 'Wishlist'를 비롯해 귀에 착 감기는 후렴구와 단단한 내면의 이야기를 담은 이서연과 이나경의 'In the Mirror', 박지원, 노지선, 이서연, 이나경이 조화를 이룬 리드미컬한 댄스팝 곡 ‘Don’t care’, 끝으로 이새롬, 송하영, 이채영, 백지헌이 호흡을 맞춘 다이나믹한 무드의 UK-Garage 장르 'Prom Night'까지 형형색색의 총 4개 유닛곡이 담긴다.이번 앨범의 콘셉트를 바탕으로 한 영상 속 프로미스나인의 아름다운 비주얼도 눈길을 끈다. 자유로운 분위기 속 세련된 모습은 물론, 시크함과 러블리한 면모까지 모두 아우른 멤버들은 남다른 콘셉트 소화력을 입증하며 컴백 분위기를 더욱 뜨겁게 예열했다.하이라이트 메들리만으로 폭넓어진 음악적 스펙트럼을 예감하게 한 프로미스나인의 첫 번째 정규 앨범 'Unlock My World’는 오는 5일 오후 6시 발표된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr