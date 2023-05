사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 AB6IX (에이비식스)가 월드 투어 콘서트 'THE FUTURE'의 개최 도시를 공개했다.브랜뉴뮤직은 어제(30일) 오후 2시 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 2023 AB6IX WORLD TOUR 'THE FUTURE'의 개최 도시가 명시된 포스터 이미지를 깜짝 공개하며 눈길을 끌었는데, 공개된 포스터에 따르면 AB6IX는 오는 7월 15일 마카오를 시작으로 8월 10일 오사카, 12일 도쿄, 18일 뉴저지 20일 애틀란타, 22일 탬파, 25일 댈러스, 27일 시카고, 29일 몬트리올, 31일 시애틀, 9월 1일 샌프란시스코, 3일 로스앤젤레스까지 일본, 미주를 중심으로 총 12회 공연을 열며 투어를 이어갈 계획이다.이번 월드 투어명 'THE FUTURE'는 지난 29일 발매된 일곱 번째 EP 타이틀 표제 'THE FUTURE IS OURS'에 맞게 AB6IX와 ABNEW가 발맞춰 걸어갈 밝고, 희망찬 미래에 대한 포부를 담아냈는데, 앞서 지난 27, 28일 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 'THE FUTURE' IN SEOUL'을 개최하여 성료한 바 있다. 또한 이번 서울 콘서트를 통해 새 앨범의 타이틀곡 'LOSER'와 수록곡 ‘우리가 헤어졌던 이유 Part.2’의 무대를 앨범 발매 전 선공개하는 등 약 120분간의 러닝 타임을 꽉 채우며 팬들의 뜨거운 반응을 끌어냈었다.한편, 2023 AB6IX WORLD TOUR 'THE FUTURE'의 티켓 오픈 및 추가 도시 일정 등 자세한 사항은 추후 AB6IX 공식 팬카페 및 SNS를 통해 공지될 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr