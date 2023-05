김우석, 싱어롱 이벤트 'DAY BY DAY' 성료⋯달달한 팬 사랑에 또 반했어

가수 겸 배우인 김우석이 팬들에게 특별한 추억을 선물했다.지난 21일 김우석은 서울 구로구 씨네Q 신도림점에서 싱어롱 이벤트 'DAY BY DAY(데이 바이 데이)'를 개최했다.'DAY BY DAY'는 김우석과 니아(Nia, 공식 팬클럽명)가 함께 그의 노래를 따라 부르고 솔로 무대 영상까지 감상하는 이색 팬 이벤트다.평소 남다른 팬 사랑으로 유명한 김우석이 미니 4집 'Blank Page(블랭크 페이지)' 활동을 통해 받은 사랑을 보답하고자 마련했다.이날 김우석은 팬들과 짧은 인사를 나눈 후 25분가량의 영상을 함께 관람했다. 영상에는 첫 솔로 앨범의 타이틀곡 '적월(赤月)(Red Moon)'을 시작으로 'Sugar(슈가)', 'Switch(스위치)', 'Dawn(던)', 'Better(베터)', 'What More Can I Do?(왓 모어 캔 아이 두)' 등의 무대가 담겨 있어 뜨거운 반응을 불러 모았다.팬들은 상영 처음부터 끝까지 응원봉을 흔들며 응원법을 외치는 것은 기본, 모든 곡에 떼창으로 화답하며 의미 있는 시간을 보냈다.이후 김우석은 팬들을 위한 다양한 코너를 마련해 행사의 특별함을 더했다. 질문에 직접 답하는 시간을 통해 웃음을 선사한 그는 좌석 추첨 이벤트, 단체 사진 촬영까지 진행하며 니아를 향한 각별한 사랑을 드러냈다.솔로 아티스트로서 다재다능한 면모를 뽐내고 있는 김우석은 지난 4월 3일 미니 4집 'Blank Page(블랭크 페이지)'를 발표했다. 이외에도 웹드라마 '트웬티 트웬티(TWENTY - TWENTY)'를 시작으로 드라마 '불가살', '핀란드 파파'에 출연하며 꾸준한 연기 활동도 이어오고 있다.한편 김우석은 오는 27일 서울을 시작으로 말레이시아, 일본, 대만, 태국에서 'KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN](김우석 아시아 팬콘 2023 : 더 세이렌)'을 개최한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr