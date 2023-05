이현주, 김종현 입술에 반했나…울랄라세션 '시작은 첫키스' OST 참여

그룹 울랄라세션이 KBS N 드라마 '시작은 첫키스' OST에 참여했다.울랄라세션이 부른 '시작은 첫키스' 다섯 번째 OST 'For My Love(2023)'가 22일 오후 6시 발매된다.'For My Love(2023)'는 감성적인 록 발라드 보컬 그룹으로 폭발적인 사랑을 받았던 엠스트리트의 2004년 데뷔곡인 'For My Love'를 울랄라세션의 환상적인 하모니로 재해석한 발라드 곡이다. 진정성이 담긴 울랄라세션의 음색이 곡의 애절한 감성과 어우러져 끝내 사랑을 놓을 수 없는 강렬한 슬픔을 완성도 있게 표현해냈다.올해 11년차를 맞이한 보컬 그룹 울랄라세션은 김명훈, 박승일, 최도원 세 멤버 각자의 매력과 보이스가 어우러져 보컬 그룹으로서 완벽한 시너지를 발산한다. 이에 'For My Love(2023)'로 보여줄 그들의 아름다운 하모니에 기대가 모아지고 있다.한편 이현주, 김종현, 차선우 주연의 '시작은 첫키스'는 평생의 단 한 번이었던 그 해 봄, 서투르고 바보 같지만 사랑이 고픈 세 청춘 남녀의 뜨거운 첫사랑 이야기를 그린 로컬 하이틴 코믹 로맨스.2화에서 덕인고 음란서생 일락(이현주 분)의 앞에 강렬한 '앵두 입술'의 기억으로 자리잡은 전학생 봄(김종현 분)이 나타나고, 둘을 본 이후 묘한 감정에 휩싸인 일락의 18년 남사친 황구(차선우 분)의 모습까지 비춰지며 세 사람의 관계에 궁금증과 흥미를 불러일으킨 바 있다.시작은 첫키스'는 2000년대 배경에 걸맞게 당시의 여러 히트곡들을 새롭게 리메이크한 OST 곡들을 순차적으로 선보이고 있다. 그동안 임재현의 'Heaven(2023)'을 비롯해 전우성(노을)의 'Love(2023)', 21학번의 'Loveholic(2023)', 이아영의 '말없이 울더라도(2023)'등이 공개됐다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr