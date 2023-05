베리베리, 'Crazy Like That' MV 공개 3일 만에 1000만 뷰 돌파

그룹 베리베리(VERIVERY)의 신곡 'Crazy Like That'의 뮤직비디오가 1000만 뷰를 돌파했다.베리베리는 지난 16일 발매한 일곱 번째 미니앨범 'Liminality - EP DREAM'으로 국내뿐만 아니라 글로벌 팬들까지 사로잡으며 뜨거운 인기와 관심을 얻고 있다.특히 앨범 발매와 동시에 공개한 타이틀곡 'Crazy Like That'으로 공개 3일만인 19일 오후 1000만 뷰를 넘어서며 ‘글로벌 대세’를 입증했다.지금까지 베리베리가 발표한 뮤직비디오 조회수가 1000만 뷰를 달성한 것은 이번이 아홉 번째라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.'Crazy Like That'은 꿈을 향한 독기를 긍정적인 가사로 풀어낸 곡으로, 일렉트로닉한 베이스 사운드와 베리베리의 보컬이 조화를 이루며 몽환적인 분위기를 자아내는 것이 특징이다.그동안 베리베리는 작사와 작곡, 안무, 여기에 프로듀싱까지 직접 하며 ‘크리에이티브 아이돌’이라는 수식어를 받아왔고, 이번 앨범에서도 확장된 세계관을 바탕으로 음악적 역량을 과시하며 완성도 높은 앨범을 선보였다.이번 뮤직비디오에서도 베리베리만의 역량과 저마다 다른 매력이 다채롭게 그려졌다. 멤버들은 ‘꿈을 향해 자유롭게 움직이며 달려가는 모습과 꼼꼼한 계획을 세워 차근차근 앞으로 나아간다’는 콘셉트에 따라 여섯 청춘들의 강한 카리스마와 함께 프로페셔널한 극과 극 반전 매력을 드러냈다.이 뿐만 아니라 멤버들의 무대 위 트레이드마크인 에너제틱한 퍼포먼스까지 더해 보는 이들의 눈을 시원시원하게 만들었다. 여기에 감각적인영상미도 베리베리만의 스타일리시한 매력을 돋보이게 하면서 ‘무한 반복 재생’으로 이끌고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr