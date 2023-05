사진=동요엔터테인먼트 제공

DKZ(디케이지) 유닛 그룹 NINE to SIX(나인투식스)가 5월 31일 출격한다.NINE to SIX(종형·민규)는 오늘(19일) 정오, 공식 SNS에 첫 번째 싱글 앨범 'GOOD TO YOU'(굿 투 유)의 스케줄러 이미지를 오픈했다. 오전 9시부터 오후 6시까지를 의미하는 유닛명처럼, 시계를 모티브로 한 디자인이 인상적이다. 이와 함께 앨범명과 앨범 발매일이 첫 공개돼 눈길을 끈다.스케줄러에 따르면, NINE to SIX는 앨범 발매에 앞서 콘셉트 포토와 콘셉트 필름, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리 등 다채로운 티징 콘텐츠를 차례로 선보인다. 특히, 콘셉트 포토와 필름은 'ON'과 'OFF' 두 가지 버전으로 공개를 예고해 궁금증을 높였다.NINE to SIX는 첫 싱글 앨범 'GOOD TO YOU'를 통해 다채로우면서도 뚜렷한 개성을 선보일 예정이다. 앞서 공개된 로고 모션이 디지털 시계를 형상화했다면, 이번 티저 스케줄은 아날로그 시계를 본따 제작돼 그룹의 아이덴티티를 명확히 했다. 그간 무대를 통해 대중에게 긍정적인 에너지를 전한 종형, 민규가 유닛을 통해 새롭게 펼쳐낼 이야기에 이목이 집중된다.한편, NINE to SIX는 오는 31일 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 싱글 앨범 'GOOD TO YOU'를 발매한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr