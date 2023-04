사진=SM엔터테인먼트 제공

‘다 되는 조합’ NCT 도재정(에스엠엔터테인먼트 소속)이 데뷔와 동시에 각종 음악 차트 1위를 휩쓸었다.지난 17일 발매된 NCT 도재정 첫 미니앨범 ‘Perfume’(퍼퓸)은 한터차트, 핫트랙스, 써클차트 리테일 앨범 차트 등 주요 음반 차트에서 일간 1위를 석권했으며, 타이틀 곡 ‘Perfume’도 공개 이후 바이브 1위 등 각종 음원 차트 상위권 진입에 이어 전곡 줄세우기도 기록해, 음악 팬들의 높은 관심을 실감케 했다.NCT 도재정 첫 미니앨범 ‘Perfume’은 동명의 타이틀 곡 ‘Perfume’을 비롯해 ‘Kiss’(키스), ‘Dive’(다이브), ‘Strawberry Sunday’(스트로베리 선데이), ‘후유증 (Can We Go Back)’, ‘안녕 (Ordinary)’ 등 사랑에 대한 다양한 감정을 담은 총 6곡으로 구성되어 뜨거운 호응을 얻고 있다.또한 NCT 도재정은 오늘(18일) 오후 8시 유튜브 NCT 채널을 통해 타이틀 곡 ‘Perfume’과 수록곡 ‘Kiss’ 퍼포먼스 비디오를 동시 공개, 매혹적인 음악과 어우러진 세 멤버의 퍼포먼스를 한눈에 만날 수 있어 시선을 사로잡을 전망이다.한편, NCT 도재정은 금일 오후 2시 방송되는 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 출연한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr