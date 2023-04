[종합] '컴백' 아이브, '아이엠'으로 4세대 원톱 굳히기 "상승과 하강 두렵지 않아" [TEN현장]

그룹 아이브가 4연속 히트를 노린다.아이브는 10일 서울 여의도 콘래드에서 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)' 발매 기념 간담회를 가졌다. 이날 레이는 컨디션 난조로 포토 타임에만 참석하고, 질의응답을 하는 무대엔 올라오지 않았다.안유진은 "데뷔하고 처음으로 정규 앨범을 낸다. 앞선 3장의 앨범도 그랬지만, 이번 앨범은 특히 다채로운 모습을 담아내기 위해 노력했다"고 자신했다.선공개곡 '키치'는 발매 직후 음원 차트 정상을 차지했고, 방송 출연 없이 음악방송 2관왕을 차지하기도 했다. 장원영은 "예상하지 못했다. 성적을 기대하기보다는 많은 분들이 좋아해주셨으면 좋겠다는 마음이었다. 생각보다 큰 사랑주셔서 기분 좋게 활동 시작할 수 있을 것 같다. 감사하다"고 인사했다.신보 '아이해브 아이브'의 키워드는 자기 확신이다. 그동안 자기애, 자신감, 자유 등을 정체성으로 밀었던 아이브는 어떤 상황에서 흔들리지 않는 자기 확신을 노래로 들려줄 예정이다.안유진은 "아이브의 정체성이 잘 드러난 앨범이다. 당당함과 자기애를 기반으로 (우리는) 상승과 하강이 두렵지 않다, 모든 걸 즐기겠다는 메시지를 담았다"고 설명했다.타이틀곡 '아이엠(I AM)'은 내가 가는 길에 확신을 가지라는 주체적인 삶의 태도를 노래한 곡. 어제와는 또 다른 나를 발견하자는 강렬한 메시지를 담은 곡이다. 히트곡 작사가 김이나가 가사를 썼다.멤버 안유진, 장원영이 단독 작사에 참여했다. 안유진은 '히로인(Heroine)', 장원영은 '마인(Mine)'과 팬송 '샤인 위드 미(Shine With Me)'를 작사했다. 가을과 레이는 '키치', '섬찟 (Hypnosis)', '낫 유어 걸(NOT YOUR GIRL)', '궁금해 (Next Page)'의 랩을 썼다.가을은 "많은 분들께 사랑을 받았다. 아이브의 다채로운 매력이 사랑을 받은 이유가 아닐까 싶다. 앨범을 준비하면서 고민도 많이 하고 좋은 모습 보여드리기 위해 대화도 많이 했다. 노력을 가득 담은 앨범이라 좋아해주셨으면 좋겠다"고 말했다.리즈는 "우리도 상상하지도 못하게 많은 분들이 좋아해주셨다. 평가나 기록을 기대하기 보다는 열심히한만큼, 노력한만큼 사랑을 받았으면 좋겠다"고 했다.이어 "4세대를 선도한다, 대표하는 걸그룹으로 불러주시는데 너무 영광이고 감사하다. 이번 앨범에 대한 목표는 당당함과 정체성을 대중 분들에게 더 전달을 잘하는 것"이라고 강조했다.아이브의 자신감의 원천은 무엇일까. 가을은 "나 자신에 대한 믿음과 사랑이라고 생각한다. 그게 저희만의 당당함으로 드러나는 것 같다"고 했다.장원영도 "원래 가지고 있는 나에 대한 믿음과 나에 대한 사랑으로 자신감은 따라오는 거라고 생각한다. 듣는 분들께 좋은 영향력으로 전달드리고 싶다"고 대답했다. 안유진은 "다이브라고 생각한다. 응원을 해주기 때문에 자신감도 얻고 당당함도 얻는 것 같다"고 답했다.아이브의 '아이해브 아이브' 전곡은 오늘(10일) 오후 6시 각 음원 사이트에서 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr