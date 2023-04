사진=스타쉽 제공

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 첫 정규 앨범으로 또 한 번 '아이브 신드롬'을 이어간다.아이브는 지난 2일 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 '아이 엠(I AM)'을 포함해 '블루 블러드(Blue Blood)', '키치(Kitsch)', '립스(Lips)', '히로인(Heroine)', '마인(Mine)', '섬찟 (Hypnosis)', '낫 유어 걸(NOT YOUR GIRL)', '궁금해 (Next Page)', '체리시(Cherish), '샤인 위드 미(Shine With Me)' 등 총 11개 트랙이 수록됐다.당당한 자기 확신과 사랑에 대한 주체성을 담은 가사로 아이브만의 독보적인 세계관을 구축하며 3연속 신드롬을 일으킨 아이브는 이번 신보에서도 히트 메이커(작사가.작곡가)의 의기투합으로 더 확고해진 스타일과 메시지를 전달한다.지난 2월 첫 팬 콘서트 '더 프롬 퀸즈(The Prom Queens)'를 통해 깜짝 공개한 '블루 블러드'는 아이브에게 데뷔 이래 각종 시상식에서 대상을 안겨준 '러브 다이브(LOVE DIVE)' 팀과 두 번째 합을 맞춘 곡으로 특히 데뷔곡 '일레븐(ELEVEN)'을 시작으로 '러브 다이브', '애프터 라이크(After LIKE)'를 통해 아이브의 '나르시시즘' 세계관을 구축한 작사가 서지음이 참여해 눈길을 끈다. 앞서 발매한 지난 앨범 수록곡들을 책임져온 이스란은 선공개곡 '키치'를 비롯해 '체리시' 작사로 힘을 보탰다.타이틀곡 '아이 엠'에는 히트곡 제조기 작사가 김이나가 처음으로 아이브와 호흡을 맞췄고, 황현(MonoTree)은 '키치', '낫 유어 걸', '궁금해'에 이름을 올렸다. 여기에 우주소녀 엑시 역시 수록곡 '립스' 작사로 참여해 완성도를 높였고, '섬찟'에는 서정아가 참여해 독특하면서도 몽환적인 노랫말을 담아냈다.데뷔 이래 첫 정규 앨범인 만큼 멤버들의 참여도 두드러진다. 리더 안유진은 '히로인' , 장원영은 '마인', '샤인 위드 미'에 첫 단독 작사를 도전해 눈길을 끌었다. 특히 '샤인 위드 미'는 아이브의 첫 팬송으로 공식 팬클럽 <다이브>를 향한 아이브의 마음을 노래 가삿말로 표현했다. 가을, 레이 역시 선공개곡 '키치'를 포함해 총 4곡의 수록곡 랩 메이킹을 통해 앨범의 매력을 더욱 배가시켰다.데뷔 1년여 만에 각종 연말 시상식에서 '러브 다이브'로 대상을 수상한 아이브와 함께 아이브 총괄 프로듀서 서현주 부사장 역시 '2022 아시아 아티스트 어워즈 인 재팬(2022 AAA)' 베스트 프로듀서상에 이어 '제37회 골든디스크어워즈 with 틱톡' 제작자상까지 두 개의 시상식에서 최고의 프로듀서로 인정받는 영광을 안은 후 첫 컴백인 만큼 이번 앨범을 통해 멤버들의 적극적인 참여는 물론, 다수의 메가 히트곡을 탄생시킨 작사가들의 참여가 아이브의 첫 정규 앨범 활동에 어떠한 눈부신 시너지를 발휘할지 기대가 모아지고 있다.신보 발매에 앞서 지난달 27일 선공개곡 '키치'를 공개한 아이브는 국내외 주요 음원 사이트 1위를 석권하며 첫 정규 활동에 대한 기대감을 높임과 동시에 4연타 메가 히트를 향한 본격적인 시동을 걸었다.한편, 아이브의 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'는 오는 10일 오후 6시(KST) 국내외 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr