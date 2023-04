사진=플레디스 엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 데뷔 후 처음으로 더블 타이틀곡을 들고 컴백한다.세븐틴은 3일 공식 SNS에 오는 24일 오후 6시에 발매되는 미니 10집 ‘FML’의 트랙리스트 히든 버전을 게재했다. 세븐틴의 데뷔 후 첫 더블 타이틀곡이 예고된 가운데, 구름에 가려져 정체를 알 수 없는 또 하나의 타이틀곡에 관심이 쏠리고 있다.미니 10집 ‘FML’에는 ‘F*ck My Life’와 미공개 더블 타이틀곡을 비롯해 각각의 유닛 곡인 ‘Fire’(힙합팀), ‘I Don’t Understand But I Luv U’(퍼포먼스팀), ‘먼지’(보컬팀)와 단체 곡 ‘April shower’ 등 총 6곡이 수록되며, 앨범 프로듀서 우지를 필두로 에스쿱스, 호시, 원우, 민규, 버논, 디노가 작사 혹은 작곡에 참여했다.미니 10집의 앨범명 ‘FML’은 신세를 한탄하거나 자책하며 삶을 비관하는 속어 ‘F*ck My Life’의 줄임말이다. 하지만, 세븐틴은 좋지 않은 상황에서 끝없이 부정적인 생각에 매몰되기보다는 ‘FML’을 건강한 관점으로 재해석해 능동적이고 긍정적인 태도로 승화시킬 예정이다.한편, 세븐틴은 미니 10집 ‘FML’ 발매에 앞서 오는 8~16일 서울 서초구 세빛섬에서 다양한 체험과 전시 프로그램이 운영되는 오프라인 이벤트 ‘세븐틴 스트리트’를 펼친다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr