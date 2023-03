블랙핑크 지수 / 사진=YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크 지수의 솔로 데뷔가 이틀 앞으로 다가온 가운데 그의 앨범 타이틀곡 '꽃(FLOWER)' 뮤직비디오 티저가 29일 최초 공개됐다.약 21초의 짧은 분량이지만 감각적인 영상미와 글로벌 음악팬들의 관심을 한몸에 받고 있던 음원 일부가 담겨 폭발적인 호응이 일고 있다.솔로 아티스트 지수 그 존재 자체로 압도적이다. 어딘지 모를 쓸쓸함과 우아한 분위기, 매혹적인 카리스마 등 다양한 아우라로 강렬한 흡인력을 자랑해 연신 감탄을 불러일으켰다. 다채로운 컬러의 착장을 완벽히 소화하는 모습 또한 팬들의 기대감을 키운 지점.여기에 미니멀한 편곡 위 '꽃 향기만 남기고 갔단다'라는 서정적 가사와 멜로디가 지수의 매력적인 음색과 한데 어우러져 단번에 귀를 사로잡았다. 점차 고조되는 사운드가 긴장감을 자아내는 가운데, 지수가 펼쳐낸 손 사이로 붉은 꽃이 피어나 그가 선보일 퍼포먼스에 대한 궁금증을 키웠다.한편 지수의 데뷔 첫 솔로 앨범 [ME]는 3월 31일 미국 동부시간 기준 0시, 한국 시간 오후 1시 발표된다. 타이틀곡 '꽃(FLOWER)'과 수록곡 'All Eyes On Me' 총 2개의 트랙이 수록됐다. 뮤직비디오는 블랙핑크 역대 최대 제작비를 투입해 해외 올 로케이션으로 촬영됐다.지수는 앨범 발매 한 시간 전인 이날 낮 12시(KST)부터 블랙핑크 유튜브 채널서 '카운트다운 라이브'로 팬들과 먼저 만난다. 신곡 소개와 뮤직비디오 비하인드 스토리 등 다채로운 이야기를 전할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr