[종합] 뱀뱀, 역시 무대에서 빛나…'예능 루키'에서 '새콤달콤' 솔로로 [TEN현장]

그룹 갓세븐의 뱀뱀이 자전적 이야기를 담은 앨범으로 돌아왔다. 타고난 센스와 예능감으로 '예능 루키'로 떠오른 뱀뱀이지만 역시 무대에서 빛난다.28일 서울 블루스퀘어에서 뱀뱀의 첫 번째 정규앨범 'Sour & Sweet' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.'Sour & Sweet'에는 동명의 타이틀곡 'Sour & Sweet'를 비롯해 'Feather', 'Take It Easy', 'GHOST', '춤 (Let's Dance)', 'about YOU', 'TIPPY TOE', 'Wings' 등 8곡이 수록됐다.뱀뱀은 "여주고 싶은 게 많았기에 정규 앨범으로 컴백한다. 나만의 이야기를 담은 앨범이라 더 의미가 있다"고 말했다.'Sour & Sweet'의 특별하 점은 곡마다 콘셉트를 가지고 있다는 것. 1번부터 8번 트랙까지 앨범 전체가 하나로 연결하는 탄탄한 스토리를 지녔다. 아티스트 뱀뱀, 인간 뱀뱀을 표현할 수 있는 상징적 키워드와 실제 경험담이 가사에 녹아있다.타이틀곡 'Sour & Sweet'는 인간이 갖고 있는 이중성에 대한 물음에서 시작한 곡. 뱀뱀의 순수한 이미지를 ‘단맛’으로, 뱀뱀 스스로도 모르고 있는 감정의 이면을 ‘신맛’으로 표현했다.뱀뱀은 "말 그대로 '새콤 달콤'이다. 예능을 통해 보인 나의 모습은 달콤하지만 나에게도 새콤한 면이 있다"고 설명했다.특유의 센스와 공감 능력이 있는 뱀뱀. 그는 '환승연애2' MC 출연 이후 예능 프로그램 섭외도 늘었고 고정 프로그램도 생겼다. 뱀뱀은 "믿기지 않는다. 많은 분들이 알아봐 주시는 것이 실감이 나질 않는다. 제가 재미있는 사람이라고 생각하진 않지만 솔직함 같은 매력을 많은 분들이 알아봐주신 것 같다. 앞으로도 지켜봐 달라"고 당부했다.예능과 병행하며 만든 앨범에 대해선 자신만만하다. 뱀뱀은 "노력하고 최선을 다 했다는 점에서는 10점 만점의 10점이다. 내가 좋아하는 음악을 해서 10점을 주고 싶지만 평가는 대중들에게 넘기겠다"고 밝혔다.그는 앨범을 작업한 뒤 주변 사람들에게 많이 들려줬다고 했다. 갓세븐 멤버들은 물론 함께 예능을 촬영 중인 백종원에게도 평가를 부탁했다.뱀뱀은 "멤버들은 '노래 많이 늘었다'고 말해줬다. 몬스타엑스의 주헌이 '트렌디하다'고 해줬다"면서 "백종원 선생님껜 촬영할 때 미리 들려드렸는데 '음악 잘 몰라도 너무 좋다'고 해주셨다"고 말했다.이어 "마케팅 및 퍼포먼스 조언을 해주셨다. 백종원은 장사 천재니까"라면서 만족감을 드러냈다.끝으로 뱀뱀은 "한 분이라도 제 노래를 들어준다면 충분하긴 하다. 더 욕심을 내자면 '무대도 잘하네?' 해주시면 행복할 것 같다"고 강조했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr