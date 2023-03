사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 지수의 데뷔 첫 솔로 앨범 트랙리스트가 공개됐다.지수의 첫 솔로 앨범 [ME]에는 타이틀곡 '꽃(FLOWER)와 수록곡 'All Eyes On Me' 총 2개의 신곡이 담겼다.지수의 다채로운 음악 세계 구현을 위해 힘을 보탠 프로듀서 면면이 화려하다. YG 더블랙레이블 대표 프로듀서 TEDDY를 비롯해 VINCE, KUSH, VVN, 24,알티가 각각 작사·작곡·편곡자로 이름을 올렸다.블랙핑크의 데뷔 때부터 함께 호흡을 맞추며 다수의 메가 히트곡을 탄생시킨 이들인 만큼 '솔로 아티스트'로서 첫발을 내딛는 지수와 어떠한 눈부신 시너지를 발휘했을지 기대된다.YG 측은 "지수는 프로듀서들과 오랜 기간 작업을 거듭, 그만의 음악 색깔을 보여줄 수 있는 트랙을 선별했다"며 "[ME]라는 앨범명처럼 지수 고유의 매력을 제대로 느낄 수 있을 것"이라고 귀띔했다.아울러 트랙리스트 포스터 속 지수의 아우라가 예사롭지 않아 인상적이다. 강렬한 색감의 붉은 베일 사이 자리한 그는 매혹적이면서 카리스마 넘치는 눈빛과 자태로 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 더욱 키웠다.한편 지수의 데뷔 첫 솔로 앨범 [ME]는 3월 31일 미국 동부시간 기준 0시, 한국 시간 오후 1시 발표된다. 지수 본연의 음악적 정체성을 오롯이 펼쳐낸 데다 제니, 로제, 리사에 이어 블랙핑크 솔로 프로젝트의 피날레를 장식하는 앨범이라 전 세계 음악팬들의 관심이 뜨겁다.앨범은 예약 판매가 시작된 지 약 2주 만(3월 20일 기준)에 선주문량 95만 장을 넘어섰다. K팝 여성 솔로 아티스트 신기록 경신은 물론 이 분야 최초의 '밀리언셀러' 등극을 눈앞에 둔 셈이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr