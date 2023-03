사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리(Billlie)가 청량함을 가득 담은 신보로 컴백한다.빌리는 오늘(28일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 'the Billage of perception: chapter three'(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 쓰리)를 발매한다.그리스어에서 유래한 '아름답고 소중한 생각'이라는 뜻의 타이틀곡 'EUNOIA'(유노이아)는 얼터너티브 펑크 팝 장르로, 신스 웨이브와 디스코, 펑크의 요소를 90년대 올드스쿨 힙합 바이브로 풀어낸 곡이다. 우리 모두가 양면성을 가지고 있고, 진정한 자신이 되기 위해서는 그 양면성을 인정하고 포용하는 방법을 깨달아야 한다는 메시지를 담고 있다.앨범 발매에 앞서 빌리는 공식 SNS에 신곡 'EUNOIA'의 안무 스포일러 콘텐츠를 공개했다. 일곱 멤버는 신곡에 맞춰 특유의 밝은 에너지로 포인트 안무를 소화해 눈길을 끈다. 청량하면서도 몽환적인 분위기 속에 빌리 표 하이틴 퍼포먼스를 예고해 기대감을 고조시킨다.이 외에도 신보에는 한밤중 친구들과 서로의 감정을 공유하는 듯한 댄서블한 트랙 'enchanted night ~ 白夜', '용기는 머리가 아닌, 마음에서 오는 것'이라는 메시지를 라틴 힙합 그루브로 녹여낸 'lionheart (the real me)', 멤버 전원이 작사에 참여해 빌리브를 향한 마음을 표현한 팬송 'various and precious (moment of inertia)', 베일에 싸인 빌리가 '나'에게 보내는 마음을 1인칭 시점으로 풀어낸 'extra-ordinary', R&B 소울 트랙으로 변화무쌍한 리듬과 현학적이고 실험적인 코드 전개가 돋보이는 'nevertheless' 등 다양한 장르의 총 6곡이 수록됐다. 이우민 "collapsedone"과 밍지션 (minGtion), team GALACTIKA *, 조윤경 등 초호화 작가진이 지원사격에 나서 앨범의 완성도를 높였다.빌리는 그간 '보랏빛 비가 내리던 11일, 사라진 빌리 러브'라는 미스터리한 이야기를 두 개의 시리즈 앨범에 녹여왔다. 이번 앨범에는 빌리 러브가 사라진 그 날 우리에게 어떤 일들이 있었는지에 대한 이야기를 담아낸 가운데, 한층 깊어진 '빌리버스'(빌리+유니버스)를 예고해 기대감을 증폭시킨다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr