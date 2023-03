NCT 도재정, 유닛 결성 트레일러 영상 공개

NCT 도재정(도영 재현 정우)의 론칭을 알리는 트레일러 영상이 공개되어 화제다.28일 NCT 유튜브 채널 등을 통해 공개된 ‘Ready for Launch’(레디 포 론치)는 페이크 다큐 형식을 차용해 제작된 론칭 트레일러 영상. 도영, 재현, 정우의 팀 결성을 알리는 유쾌한 분위기의 콘텐츠로 좋은 반응을 얻고 있다.영상 속 멤버들은 편안한 분위기에서 인터뷰를 시작, 다음 공연지로 달에 간다는 제작진의 말에 진지하게 달로 향할 준비를 하는 엉뚱한 모습으로 웃음을 자아내며, 달에 도착한 멤버들의 모습 중간중간 새 앨범 ‘Perfume’(퍼퓸) 프로모션 콘텐츠의 일부 장면도 삽입되어 눈길을 끌기도 했다.특히 이번 트레일러 영상은 재치 있는 상황극을 통해 친근한 매력을 선보임은 물론, 첫 미니앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 자극하기 위한 콘텐츠인 만큼, NCT 도재정의 데뷔를 기다리는 팬들에게 새로운 즐거움을 선사하고 있다.NCT 도재정 첫 미니앨범 ‘Perfume’은 동명의 타이틀 곡 ‘Perfume’을 비롯해 ‘Kiss’(키스), ‘Dive’(다이브), ‘Strawberry Sunday’(스트로베리 선데이), ‘후유증 (Can We Go Back)’, ‘안녕 (Ordinary)’ 등 다양한 러브스토리를 담은 총 6곡으로 구성되어, 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.한편, NCT 도재정의 첫 미니앨범 ‘Perfume’은 4월 17일 오후 6시에 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr