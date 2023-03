사진제공=RBW

마마무+(마마무 플러스)가 경쾌한 분위기의 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.마마무+(문별, 솔라)는 28일 공식 유튜브 채널에 첫 번째 싱글 앨범 'ACT 1, SCENE 1'(액트 원, 신 원)의 타이틀곡 'GGBB'(지지비비)의 뮤직비디오 티저를 올렸다.영상에는 무대 세트장을 배경으로 파티를 즐기는 마마무+의 모습이 담겼다. 경쾌한 분위기 속에 댄서들과 한데 어우러져 자유롭게 안무를 소화하는 모습에서 마마무+ 특유의 활기찬 에너지가 느껴진다.이와 함께 "다가와 줘 thank you / But 상처는 no thank you / 나 어떡해 네가 끌리는 건 어쩔 수 없어 / GGBB babe"라는 중독성 강한 신곡 'GGBB'의 하이라이트 음원과 노랫말이 일부 공개돼 완곡에 대한 궁금증을 높였다.타이틀곡 'GGBB'는 달콤한데 맵고 짜기까지 해서 도저히 정신을 차릴 수 없는 사이 누군가에게 완전히 빠져버린 모습을 가사로 풀어낸 곡으로, 마마무+의 밝고 에너제틱한 매력을 극대화했다. 변화무쌍한 사운드와 마마무+만의 화려한 퍼포먼스가 어우러져 리스너들의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.첫 싱글 앨범 'ACT 1, SCENE 1'은 솔라와 문별의 새로운 '1막 1장'을 예고하는 앨범으로, 이들은 수록곡 작사, 작곡에도 참여하며 한층 성장한 음악적 역량을 증명한다. 극과 극 콘셉트 속에 다채로운 주제를 담아낸 가운데, 마마무+만의 재치 있는 메시지와 완성도 높은 음악으로 팬들에게 따뜻한 봄날 같은 앨범을 선물한다.한편, 마마무+는 오는 29일 오후 6시 첫 싱글 앨범 'ACT 1, SCENE 1'을 발매한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr