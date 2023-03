범키 NONE 문수진 / 사진=브랜뉴뮤직 제공

브랜뉴뮤직의 대표 R&B 아티스트 범키가 오늘(24일) 새 싱글 ‘T.T.T (Tell The Truth)’를 발매한다.지난 19일, 브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 범키의 새 싱글 ‘T.T.T (Tell The Truth)’의 티저 이미지를 깜짝 공개하며 범키의 신곡 발매 소식을 전했다.공개된 이미지에는 거친 벽면 위에 이번 곡의 제목인 ‘T.T.T’와 발매일 등 곡에 대한 정보와 함께 ‘Feat. ?, ?’이란 문구가 담겨 피처링 아티스트에 대한 궁금증을 높이며 음악팬들의 관심을 집중시켰다.범키의 신곡 ‘T.T.T (Tell The Truth)’는 범키만의 독보적인 감성이 물씬 담긴 미디엄 템포의 R&B SOUL 곡이다.특히 트렌디한 음색으로 많은 사랑을 받고 있는 여성 R&B 아티스트 문수진과 범키가 이끄는 레이블 홀리후드뮤직의 대표 싱어송라이터 NONE이 피처링으로 참여해 곡의 완성도를 한층 높였다.한편, 지난 7월 ‘여기저기거기 Pt.2’ 이후 약 8개월 만에 발매되는 범키의 새싱글 ‘T.T.T (Tell The Truth)’는 오늘 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 감상할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr