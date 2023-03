케플러, 4월 10일 컴백…타이틀곡은 'Giddy'

그룹 케플러(Kep1er)가 신곡 'Giddy (기디)'로 돌아온다.케플러(최유진, 샤오팅, 마시로, 김채현, 김다연, 히카루, 휴닝바히에, 서영은, 강예서)는 23일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'LOVESTRUCK! (러브스트럭)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'Giddy'를 비롯해 'LVLY (러블리)', 'Back to the City (백 투 더 시티)', 'Why (와이)', 'Happy Ending (해피 엔딩)'까지 총 다섯 개의 트랙이 수록된다.앞서 키치한 로고 이미지와 고양이 발자국이 새겨진 자물쇠가 돋보이는 티저 이미지, 프로모션 캘린더를 공개한 케플러는 이날 트랙리스트로 다시 한번 독보적인 콘셉트를 드러내며 팬들의 뜨거운 관심을 이끌고 있다.한편, 케플러의 네 번째 미니앨범 'LOVESTRUCK! (러브스트럭)'은 오는 4월 10일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr