사진=EDAM엔터테인먼트 제공

싱어송라이터 WOODZ(우즈)가 의문의 티저 영상을 공개했다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 22일 우즈 공식 SNS를 통해 ‘OO-LI PROJECT (우리 프로젝트)’라는 타이틀의 티저 영상을 공개해 큰 화제를 불러 모으고 있다.공개된 티저에는 단정한 수트를 입은 채 머리를 마구 헝클어 놓는 우즈의 모습이 담겨있으며 한 편의 아트 필름을 연상케 하는 거친 필름 그레인 효과와 빠르게 교차되는 감각적인 연출이 보는 이들에게 강렬한 인상을 남겼다.더불어 몽환적인 엠비언스 사운드에 나레이션이 더해진 티저에는 “Casted freedom (던져진 자유) Us who wader (방황하는 우리)”, “I looked inside the hidden part behind intended purity, and lifted my head (나는 의도된 순수함에 가려진 의미를 마주하기 위해 고개를 들었다)”, “Far away, I found another me with a subtle smile, he lifted his head (멀리서 미묘한 웃음을 짓고 있는 또 다른 나를 발견했고, 그도 고개를 들었다)”라는 의미심장한 문구와 우즈의 목소리가 담겨있어 궁금증을 자아냈다.마지막으로 노이즈 가득한 푸른 색감의 반복적인 장면이 갑자기 끊기며 나지막하게 “OO-LI (우리)”를 외치는 우즈의 차분한 목소리와 함께 영상이 마무리되면서 베일에 가려진 ‘OO-LI PROJECT (우리 프로젝트)’에 대한 많은 팬들의 관심과 호기심이 더욱 증폭되고 있다.우즈의 이번 프로젝트는 지난달 미니앨범 5집 선공개곡 ‘심연’ 발매 이후 약 1개월 만에 전한 깜짝 소식이다. 그간 탄탄한 음악 실력과 예상을 뒤엎는 다양한 활동을 통해 완성형 올라운더로 자리매김한 우즈가 이번 ‘OO-LI PROJECT (우리 프로젝트)’에서 어떤 형태의 콘텐츠를 공개하며 새로운 활동을 펼쳐나갈지 벌써부터 귀추가 주목된다.한편, 우즈는 지난해 10월 소속사 이적 후 음악 활동과 패션 매거진 화보 등 다방면에서 활발한 활동을 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr