방탄소년단 지민, 매력적인 'Like Crazy' MV 티저 공개

그룹 방탄소년단 지민의 첫 솔로 앨범 타이틀곡 'Like Crazy'가 일부 공개됐다.지민은 22일 방탄소년단 공식 SNS에 'Like Crazy'의 뮤직비디오 티저 영상을 올렸다. 18초 분량의 짧은 영상임에도 불구하고 지민의 매력적인 비주얼이 눈길을 사로잡는다.티저 영상에서 지민은 방 안 테이블 의자에 앉아 있다가 순간 암전 후 다시 불이 켜지자 흐르는 음악과 불빛에 몸을 맡긴 채 한층 깊어진 눈빛으로 정면을 응시하며 반전 매력을 드러낸다.타이틀곡 'Like Crazy'는 강렬한 신스 사운드와 드럼 사운드에 지민의 애절한 음색이 돋보이는 신스 팝(Synth Pop) 장르의 곡이다. ‘FACE’는 온전히 자신을 마주하고, 아티스트로서 새로운 시작을 준비하는 지민 자신의 이야기를 담은 앨범이다.한편, 지민은 오는 23일 'Like Crazy' 뮤직비디오 티저 영상의 쇼트 버전을 공개하고, 24일에는 ‘Like Crazy’의 음원, 뮤직비디오와 함께 ‘FACE’의 전곡을 발표한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr